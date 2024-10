Im Herzen von Mallorca, in der schönen Stadt Alcúdia, begrüßen wir den 12. Oktober 2024 mit dem Anblick flauschiger Wolken am Himmel. Selbst inmitten der bedeckten Himmelslandschaft bleibt unsere charmante Stadt ein Ort des komfortablen Herbstwetters. Kühle Morgen- und Abendstunden bereiten uns auf den wärmeren Tag und Nachmittag vor.

Ein komfortabler Temperaturspielraum am ganzen Tag

Alcúdia beginnt den Tag mit frischen 18.64ºC am Morgen, die uns sanft in den Tag einleiten. Während des Tages steigt die Temperatur auf angenehme 24.22ºC an, was ideales Wetter für einen Spaziergang durch die Altstadt oder einen Besuch am goldenen Strand von Alcúdia verspricht. Der Nachmittag bringt noch komfortable 22.33ºC, bevor die Temperaturen in der Nacht auf erholsame 20.41ºC sinken. Hierbei liegen unsere extremen Werte bei einer minimalen Temperatur von 18.58ºC und einer maximalen von 24.96ºC.

Das thermische Gefühl bleibt ganz nahe an den realen Temperaturen

Ein Blick auf das thermische Gefühl zeigt uns eine nahezu parallele Linie zu den realen Temperaturen. Morgens erwartet uns ein thermisches Gefühl von 18.7ºC, das tagsüber auf 24.19ºC steigt. Selbst in den Nachmittagsstunden bleibt das thermische Gefühl bei komfortablen 22.42ºC, bevor es in der Nacht auf ein gemütliches Niveau von 20.6ºC sinkt.

Der Wind weht leise bei relativ geringer Luftfeuchtigkeit

Mit einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 57% bleiben die Verhältnisse in Alcúdia stabil. Der Wind weht mit einer mittleren Geschwindigkeit von 6.4m/s in Richtung 153º und erreicht in Böen eine Geschwindigkeit von 6.56m/s. Unsere Wolkendecke bleibt zu 98% bestehen, allerdings erwarten wir trotz der Wolken keinen Regen, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt. Den Bewohnern und Gästen von Alcúdia wünschen wir einen angenehmen 12. Oktober 2024. Genießen Sie das sanfte Wetter, die erfrischenden Winde und den wolkenverhangenen Himmel, der doch seine ganz eigene, mystische Schönheit bietet.