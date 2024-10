Die malerische Küstenstadt Cala Millor auf der Balearischen Insel Mallorca erwartet am 12. Oktober 2024 einen Tag voller Wolken. Aber lassen Sie sich davon nicht täuschen, denn es wird trotzdem angenehm warm sein. Bei einer minimalen Temperatur von 19.45ºC und einer maximalen Temperatur von 22.22ºC kann man perfekt durch die Straßen schlendern und die hiesige Kultur erleben. Der Wind weht moderat mit einer Geschwindigkeit von 5.52m/s aus Richtung 151º und in Böen von bis zu 5.88m/s. Die Wolkendecke beträgt beachtliche 98%, aber die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%. Die Atmosphärendruckverhältnisse und die Luftfeuchtigkeit sind ebenfalls im optimalen Bereich, was den Tag zu einem gelungenen Ausflugstag macht.

Temperaturentwicklung über den Tag hinweg Im Detail wird der Tag wie folgt verlaufen: Am Morgen werden die Temperaturen bei etwa 19.54ºC liegen, während wir am Mittag das Tageshoch von 22.22ºC erreichen. Am Nachmittag kühlt es sich etwas auf 21.11ºC ab und in der Nacht erreichen wir schließlich 20.72ºC. Ein perfekter Mix, um auch abends noch einen Spaziergang an der Strandpromenade zu genießen. Gefühlte Temperaturen in Cala Millor Die gefühlten Temperaturen ähneln den tatsächlichen Temperaturen sehr. Morgens werden wir uns bei 19.43ºC genauso fühlen, wie es das Thermometer anzeigt. Mittags, wenn das Thermometer 22.22ºC anzeigt, werden wir uns bei 22.12ºC wohl fühlen. Am Nachmittag kühlt es sich auf gefühlte 21.21ºC ab und in der Nacht liegen wir bei 20.91ºC. Ein sehr angenehmes Klima für einen Herbsttag auf Mallorca. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse Die atmosphärischen Bedingungen sind ebenfalls perfekt für einen Ausflugstag. Der atmosphärische Druck wird bei 1017 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 62%. Der Wind weht mit 5.52m/s aus einer Richtung von 151º und in Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 5.88m/s erreicht werden. Auch wenn eine Wolkendecke von 98% vorhergesagt wird, beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 0%. Also packen Sie Ihre Kamera und genießen Sie einen wunderbaren Tag in Cala Millor, bei optimalen Wetterbedingungen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!