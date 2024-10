Es erwartet Sie ein deutlich wolkiger Tag im zauberhaften Port d'Andratx auf unserer wunderschönen Insel Mallorca. Während das Thermometer zwischen angenehmen Temperaturen um die 20,95ºC und der Tageshöchsttemperatur von 22,31ºC schwanken wird, bleibt unsere geliebte blaue Bucht dank einer Regenwahrscheinlichkeit von null Prozent angenehm trocken.

Teil 1: Temperaturverlauf des Tages

Beginnen Sie den Tag mit einer attraktiven, herbstlichen Temperatur von 20,95ºC am Morgen. Der beeindruckende mediterrane Sonnenaufgang wird Sie durch den Tag geleiten, bei dem das Thermometer bis auf 22,31 ºC ansteigt. Am Nachmittag bleibt die Temperatur mild bei 21,97ºC und kühlt in der Nacht auf angenehme 21,57ºC ab.

Teil 2: Gefühlte Temperaturen

Wie sich die Temperaturen tatsächlich anfühlen, kann sehr unterschiedlich sein. Doch hier ist, was Sie wirklich erwarten können: Am Morgen fühlt sich das Wetter an wie milde 21,11ºC - eine ideale Temperatur für einen Kaffee am Strand. Mittags erreicht die gefühlte Temperatur 22,5ºC, perfekt für einen Spaziergang durch die charmanten Straßen von Port d'Andratx. Für den Nachmittag erwarten wir, dass sich die Temperaturen auf 22,29ºC abkühlen und nachts auf 21,92ºC - ideal für einen gemütlichen Abendspaziergang.

Teil 3: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt solide 1016 hPa, während wir eine Luftfeuchtigkeit von 73 Prozent erwarten - typisch für unseren mediterranen Standort. Es wird einen leichten Wind aus Richtung 144º mit einer Geschwindigkeit von 5,48 m/s und Böen von bis zu 5,73 m/s geben, was für eine willkommene Brise sorgt. Und bei all dem bleibt uns nichts anderes übrig, als die Wolkendecke von 99% zu bewundern und zu genießen.