Das Wetter in der bezaubernden Stadt Cala Rajada, gelegen an der nordöstlichen Spitze Mallorcas, präsentiert sich am 12. Oktober 2024 mit einem bedeckten Himmel, aber angenehmen Temperaturen. Trotz der wolkenverhangenen Atmosphäre schwebt eine leichte Brise durch die idyllischen Straßen des Küstenortes, was für eine angenehme Erfrischung sorgt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent, was diese Wolkendecke eher zu einem dekorativen Element, denn einem Anzeichen für eine bevorstehende Atmosphärenverschlechterung macht.

Die Temperaturen des Tages Wärmeenthusiasten können aufatmen: Die Temperaturen in Cala Rajada sind mild und angenehm, was diesen Tag zu einem idealen Zeitpunkt für zahlreiche Aktivitäten im Freien macht. Die Temperaturen pendeln zwischen einem Minimum von 19.87ºC und einem Maximum von 22.53ºC. Der Morgen begrüßt uns mit 19.96ºC, während der Tag auf 22.51ºC ansteigt. Der Nachmittag hält die Temperaturen auf 21.52ºC, und die Nacht kühlt sich leicht auf 21.16ºC ab. Gefühlte Temperaturen Aber wie fühlt sich das nun wirklich an? Das thermische Gefühl wird uns morgens eine bequeme 19.89ºC schenken. Am Tag steigt das Gefühl auf 22.46ºC, am Nachmittag kühlt es sich auf 21.66ºC ab, während die Nacht ein gefühltes Thermometer von 21.37ºC hat. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck beträgt 1016 hPa. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 63%. Trotz des bewölkten Himmels wird der Wind mit einer Geschwindigkeit von 5.93m/s aus der Richtung von 157º wehen. Dabei können wir Böen von bis zu 6.23m/s erwarten. Bei einer Wolkendecke von 98% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit jedoch bei Null Prozent, sodass die Besucher von Cala Rajada den Tag ohne Sorge um unerwartete Regenschauer genießen können. Wir wünschen Allerseits einen angenehmen Aufenthalt in Cala Rajada und ein freudiges Erlebnis bei diesen Wetterbedingungen!