Der Himmel über Palma begrüßt uns am 13. Oktober teils bewölkt, allerdings ohne Regen. Mit Temperaturen, die angenehme Werte zwischen 19,16ºC und 27,69ºC erreichen und einer Wolkendecke von 100%, haben wir hier auf Mallorca einen ganz typischen Herbsttag. Dabei bleibt es am gesamten Tag trocken, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent.

Detailierte Temperaturvorhersage

Die Temperaturen starten am Morgen mit erfreulichen 20,35ºC, klettern dann im Tagesverlauf auf wohlfühlende 27,07ºC und kühlen am Nachmittag auf Tageshöchstwert 23,85ºC ab. In der Nacht können wir uns auf 20,79ºC freuen. Es sind damit perfekte Bedingungen für einen Spaziergang in der Altstadt oder eine Radtour entlang der Küste.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, die ein wenig von den tatsächlichen abweichen, belaufen sich morgens auf 20,32ºC, tagsüber auf 27,36ºC, am Nachmittag etwas abkühlend auf 24,09ºC und in der Nacht zuletzt auf 21,04ºC. Trotz der Wolkendecke bleibt es also ein angenehm warmer Herbsttag, ideal um die Schönheit der Baleareninsel zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt stabile 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 48%. Ein eher trockener, aber dennoch frischer Herbsttag ist also zu erwarten. Beim Wind verzeichnen wir eine Geschwindigkeit von 3,34 m/s aus einer Richtung von 83º und Böen bis zu 4,87 m/s. Falls Sie also einen Ausflug ans Meer planen, herrschen perfekte Bedingungen für eine entspannte Segeltour.

Wir wünschen Ihnen einen herrlichen Tag in Palma, genießen Sie das fantastische Herbstwetter auf Mallorca!