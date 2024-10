Willkommen zu unserem aktuellen Wetterbericht aus Alcúdia, wunderschön gelegen auf der balearischen Insel Mallorca. Sie können sich auf ein wolkenreiches, aber trockenes Wetter freuen. Lassen Sie uns nun zu den Details übergehen.

Temperaturprofil

Die erwartete minimale Temperatur für den Tag liegt bei 20.04°C und die maximale Temperatur wird bei 24.2°C liegen. Wir sehen morgens mit 20.38°C einen angenehmen Start in den Tag, dem eine leichte Erwärmung auf 23.04°C am Tag folgen wird. Am Nachmittag kühlt es sich auf 21.96°C ab und die Nacht bringt eine weitere Abkühlung auf 20.96°C.

Gefühlte Temperaturen

Unser Körper reagiert nicht nur auf die gemessenen Temperaturen, sondern auch auf die sogenannten "gefühlten" Temperaturen. Am Morgen wird es sich also wie 20.61°C anfühlen, tagsüber steigt die gefühlte Temperatur auf 23.28°C. Am Nachmittag fühlt sich die 21.96°C gemessene Temperatur wie 22.3°C an und die Nacht wird sich wie 21.33°C anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Lassen Sie uns nun einen Blick auf weitere meteorologische Faktoren werfen. Der atmosphärische Druck wird bei 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 72% liegen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.25 m/s in einer Richtung von 70° und es werden Windböen von 4.02 m/s erwartet. Die Wolkendecke beträgt 100%, jedoch liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, was bedeutet, dass trotz der Wolken kein Niederschlag zu erwarten ist.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung für weitere Updates und detaillierte Wetterberichte von Alcúdia und anderen Regionen.