Ein ruhiger Herbsttag erwartet uns in Port d'Andratx am 13. Oktober 2024. Mit einem wetterdominierenden Zustand aufgrund von Wolkenbildung können die Besucher und Einheimischen einen überwiegend bewölkten, aber doch trockenen Tag erwarten. Bei Temperaturen, die sich im gemäßigten Bereich bewegen und einer angenehmen Brise, ist es ein idealer Tag, um die natürliche Schönheit dieses mallorquinischen Hafens zu erkunden.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Kommen wir nun zu den konkreten Werten: Ein Tag in Port d'Andratx beginnt mit einem recht milden Start. Am frühen Morgen erwarten wir bereits 21.64ºC. Im Verlauf des Tages klettert das Thermometer auf angenehme 23.73ºC, bevor es am Nachmittag auf 22.76ºC absinkt. Und wenn die Sonne untergeht, erwarten wir eine Temperatur von 22.21ºC während der Nachtstunden.

Das gefühlte Wetter

Aber wie wir alle wissen, sind die bloßen Zahlen nur die halbe Wahrheit. Beim Thema Wetter spielt das so genannte "gefühlte Wetter" eine große Rolle. Dies bemisst sich aus verschiedenen Faktoren, darunter Wind und Luftfeuchtigkeit. Am Morgen werden wir ein gefühltes Wetter von 21.84ºC haben. Tagsüber wird dieses auf 23.99ºC steigen, bevor es nachmittags leicht auf 23.21ºC abkühlt. Und in der Nacht wird die gefühlte Temperatur bei 22.63ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Begleitet wird der Tag in Port d'Andratx von einem stabilen Atmosphärendruck von 1019 hPa und einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit von 70%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.01m/s und kommt aus einer Richtung von 26º. Böen können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4.1m/s auftreten. Trotz der 99%-igen Bewölkung, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%.

Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das Wetter in Port d'Andratx am 13. Oktober 2024 angenehm mild und trocken sein wird - ein perfekter Tag, um alles zu genießen, was dieser wunderschöne Ort zu bieten hat.