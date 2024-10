Wie das Thermometer anzeigt, wird es heute, am 13. Oktober 2024, in Santa Ponsa trotz grauem Himmel mild und angenehm. Wir blicken auf einen tag mit überwiegend bewölktem Himmel, doch Schirm und Regenjacke können getrost zu Hause bleiben, da die Regenwahrscheinlichkeit genau null Prozent beträgt - ein klassisches Beispiel Mallorquinischer "nubes"-Wetterbedingungen. Die Inselbewohner und Besucher können sich also auf einen Tag voller kühler, frischer Meeresbrise freuen.

Temperaturen im Überblick

Am Morgen deutet sich eine milde Mindesttemperatur von 20,01ºC an, die im Verlauf des Tages auf eine Maximaltemperatur von 25,27ºC ansteigt. Wir erwarten, dass die Temperatur am Morgen etwa 20,83ºC, tagsüber 25,27ºC, am Nachmittag 22,87ºC und in der Nacht 21,36ºC betragen wird.

Gefühlte Temperaturen

Wie jeder erfahrene Wetterfrosch weiß, können die tatsächlichen Temperaturen und die gefühlten Temperaturen variieren. Am heutigen Tag liegt das thermische Gefühl am Morgen bei 20,87ºC, tagsüber fühlt es sich an wie 25,39ºC, am Nachmittag wie 23,28ºC und in der Nacht wie angenehme 21,69ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Äußerst stabil zeigt sich der atmosphärische Druck mit 1019 hPa. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich in einem angenehmen Bereich mit einem Prozentsatz von 59. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,16m/s in Richtung 83º. Beachten Sie jedoch die Böen, die Geschwindigkeiten von 4,88m/s erreichen können. Wir erwarten eine volle Wolkendecke, die den Himmel über Santa Ponsa dominiert.

Insgesamt können wir also sagen: Trotz Wolken bietet uns Santa Ponsa ein angenehmes Klima. Genießen Sie den Tag!