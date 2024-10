Mit prognostizierten Werten von leicht unter 30ºC und einigen Wolken, können wir einen wechselvollen Tag in Palma erwarten. Der 14. Oktober 2024 scheint seinen Spagat zwischen Spätsommer und beginnender Herbstsaison fortzusetzen und bietet sowohl Sonnenliebhabern als auch Klima-Gemütlichen etwas. Genau das magische Wetter-Mischverhältnis, für das Mallorca bekannt ist.

Temperatur: Grad-Wechsel von Morgen bis Nacht

Unsere schönen Balearen-Insel startet mit morgendlichen Temperaturen von angenehmen 21.09ºC in den Tag. Am Höhepunkt des Tages erwarten wir Thermometer-Standpunkte von bis zu 28.84ºC, woraufhin sich das Quecksilber am Nachmittag auf 24.46ºC und in den Abendstunden auf 23.09ºC einpendelt. Die minimal zu erwartenden 20.92ºC und der maximale Wert von 29.13ºC versprechen einen Tag in gemäßigtem Klima.

Gefühlte Temperaturen: Unterschiedlich wahrgenommene Werte

Ungeachtet der tatsächlichen Temperaturwerte sollten wir uns immer ein Bild von der gefühlten Temperatur machen, die morgens mit 21.29ºC, tagsüber mit 29.34ºC, nachmittags mit 24.76ºC und nachts mit 23.18ºC, eine leicht differenzierte Wahrnehmung des tatsächlichen Klimas darstellen kann. Dies manifestiert sich besonders in den Nachmittagsstunden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit & Wind: Weitere Wetterkomponenten im Überblick

Mit dem Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 49%, liegen wir im durchschnittlichen Bereich für das meteorologische Bild Mallorcas. Zudem wird der Wind mit durchschnittlich 3.46m/s aus 70º wehen, wobei Böen von bis zu 4.38m/s erwartet werden können. Trotz einer umfangreichen Wolkendecke von 85% ist die Regenwahrscheinlichkeit erschreckend niedrig und wird mit 0% angegeben. Es bleibt also trocken! Damit wünschen wir Ihnen einen angenehmen Tag in Palma und hoffen, dass dieser Wetterbericht Ihnen bei Ihrer Tagesplanung behilflich sein kann.