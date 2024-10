Die wunderschöne Stadt Alcúdia auf Mallorca wird uns am 14. Oktober 2024 mit überwiegend bewölktem Himmel empfangen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen einem Minimum von 20.7 Grad und einem Hoch von knapp über 29 Grad. Am Morgen erwartet uns ein gemütlicher Start in den Tag mit erträglichen 20.88 Grad, die tagsüber auf warme 27.89 Grad steigen. Am Nachmittag koennen wir uns auf moderate 25.39 Grad freuen, während die Nacht nicht unter angenehme 22.84 Grad fällt.

Die Temperaturen im Detail Unser Tag in Alcúdia beginnt mit 20.88°C am frühen Morgen, ideal für einen entspannten Start in den Tag. Mit 27.89°C wird es im weiteren Verlauf des Tages angenehm warm. Am Nachmittag ermartet uns eine leichte Abkühlung auf 25.39°C bevor die Temperatur in der Nacht auf 22.84°C sinkt. Die gefühlten Temperaturen Aber wie jedes Kind weiß, erzählen reine Zahlen nur die halbe Geschichte! Über das tatsächliche Wohlfühlklima entscheidet das thermische Gefühl. Es wird morgens bei zirka 21.37°C liegen, tagsüber bei etwa 28.98°C, nachmittags um die 25.68°C und nachts bei ungefähr 23.27°C. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Frische 57% Luftfeuchtigkeit wird Ihnen das Atmen erleichtern und die gelegentliche Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4.81m/s aus Richtung 137 Grad sorgt für den notwendigen Frischekick. Vereinzelte Böen werden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7.2m/s erwartet. Der atmosphärische Druck beträgt 1016 hPa und sorgt damit für stabile Wetterbedingungen. Zusammengefasst ist das Wetter in Alcúdia am 14. Oktober 2024 überwiegend bewölkt, aber trotzdem mit angenehmen Temperaturen und einer erfrischenden Brise. Genießen Sie die herbstliche Idylle der wunderschönen Baleareninsel!