In Cala Millor erwartet uns ein typisch herbstlicher Tag mit bedecktem Himmel. Der 14. Oktober 2024 verspricht trotz der dichten Wolkendecke von 93% angenehme Temperaturen und frische Brisen, die die Luft reinigen und die Feuchtigkeit mit sich tragen. Trotz der starken Wolkendecke ist die Regenwahrscheinlichkeit null, was diese Wetterbedingungen ideal für einen gemütlichen Tag am Strand oder für eine entspannende Wanderung entlang der Küste macht.

Temperaturen: Ein milder Herbsttag Mit einem Minimum von 20.87ºC im Morgengrauen und bis zu 24.82ºC zur Mittagszeit, wird dieser Tag in Cala Millor angenehm warm, aber nicht zu heiß sein. Im Tagesverlauf können wir morgens mit 20.93ºC, tagsüber mit 24.54ºC, nachmittags mit 22.53ºC und in der Nacht mit 21.72ºC rechnen. Ein ideales Klima für jene, die die sengende Sommerhitze entschärfen möchten, aber immer noch die Wärme der sonnenverwöhnten Insel Mallorca genießen wollen. Gefühlte Temperaturen: Komfort für Körper und Geist Die thermischen Gefühle werden einheimischen und Besuchern gleichermaßen Komfort bieten. Morgens erwartet uns eine angenehme Temperatur von 21.45ºC, tagsüber 24.96ºC, am Nachmittag 23.08ºC und in der Nacht kühlt es sich leicht auf 22.27ºC ab. Diese gefühlten Temperaturen, kombiniert mit der leichten Brise, werden unsere Sinne verwöhnen und uns ein wahrhaft mediterranes Erlebnis bieten. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frischer Atem des Herbstes Mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 73% können wir einen frischen und feuchten Tag erwarten. Der Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.88 m/s und Böen bis zu 4.18 m/s aus südöstlicher Richtung (136º) wird uns eine wohltuende Erfrischung bieten. Dieser sanfte Wind, gepaart mit der moderaten Luftfeuchtigkeit, bildet die perfekte Mélange für einen angenehmen, herbstlichen Tag auf unserer geliebten Insel.