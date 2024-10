Heute berichten wir Ihnen über die Wetterbedingungen in Port d'Andratx. Am 14. Oktober 2024 erwartet uns ein überwiegend bewölkter Himmel, unterbrochen von etwas Sonne. Die Temperaturen pendeln in einem engen Bereich, der uns ein mildes Klima garantiert. Lassen Sie uns in die Einzelheiten aktueller Wetterprognose einsteigen.

Temperaturschwankungen in Port d'Andratx Die vorhergesagten Temperaturen sind über den ganzen Tag hinweg relativ stabil, mit einer minimalen Temperatur von angenehmen 22.19ºC und einer maximalen von 24.56ºC. Am Morgen können wir mit 22.33ºC rechnen, am Tag steigt das Thermometer auf 24.44ºC, während es am Nachmittag etwas auf 23.89ºC abfällt. In der Nacht wird es mit 23.17ºC nur leicht kühler. Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages Das Thermometer zeigt uns nur die Hälfte der Geschichte, die gefühlte Temperatur gibt ein genaueres Bild von unserem Komfortgrad. Die gefühlten Temperaturen werden am Morgen bei 22.66ºC liegen, am Tag bei 24.92ºC, am Nachmittag bei 24.35ºC und bei Nacht fallen sie auf 23.63ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Port d'Andratx Eine Atmosphärendruck von 1016 hPa wird prognostiziert, was ein recht ruhiges Wetter ankündigt. Die Luftfeuchtigkeit wird moderat sein und bei 76% liegen, was wahrscheinlich zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des Wettergefühls führen wird. Der Wind wird moderat sein und aus Richtung 119º mit einer Geschwindigkeit von 4.49m/s wehen, mit Böen bis zu 5.24m/s. Trotz der vorherrschenden Bewölkung, mit einer Wolkendecke von 79%, ist die Regenwahrscheinlichkeit heute gleich null. Insgesamt verspricht der 14. Oktober 2024 in Port d'Andratx einen angenehmen Tag, trotz der Bewölkung, mit milden Temperaturen und moderaten Windverhältnissen. Genießen Sie den Tag!