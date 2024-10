Trüb aber angenehm, so lässt sich das Wetter für Santa Ponsa am 14. Oktober 2024 am besten beschreiben. Mit Temperaturen, die über das gesamte Spektrum des Tages verteilt sind, können Urlauber und Einheimische gleichermaßen die Wärme des Mittelmeerklimas genießen, während die Wolken eine heiße Sonne kontrollieren. Trotz der vorherrschenden Bedeckung, sieht der Tag für Touristen und Sonnenhungrige dennoch erfreulich angenehm aus.

Die Temperatur: Zwischen sommerlicher Wärme und angenehmer Kühle

Pünktlich zum Start in den Tag erwarten uns angenehme 21.45ºC am Morgen. Wenn die Sonne ihren Zenit erreicht, können wir uns auf eine Spitzenwärme von bis zu 26.01ºC freuen, bevor sie am Nachmittag auf immer noch angenehm warme 23.92ºC absinkt. Die Nacht gestaltet sich mit einer vorhergesagten Temperatur von 22.89ºC mild und ruhig.

Gefühlte Temperaturen: Wärme zum Greifen nahe

Thermische Gefühle sind oft eine verlässlichere Anzeige für die richtige Auswahl der Tageskleidung als die tatsächliche Temperatur. Morgens fühlt sich das Wetter mit 21.74ºC ähnlich an wie die tatsächliche Temperatur. Tagsüber wird es sich bei 26.01ºC angenehm anfühlen, während die gefühlten 24.27ºC am Nachmittag etwas kühler sind als die Wirklichkeit. Für die Nachtstunden ist ein thermisches Gefühl von 23.19ºC prognostiziert.

Atmosphärische Details: Milde Feuchtigkeit und moderater Wind

Der Tag präsentiert sich mit einem atmosphärischen Druck von stabilen 1016 hPa und einer gemäßigten Luftfeuchtigkeit von 66%. Der Wind bewegt sich beharrlich mit einer Geschwindigkeit von 4.23m/s in 81° Richtung, wobei gelegentliche Böen mit 5.47m/s erwartet werden dürfen. Die Bewölkung liegt bei 80%, die Chancen auf Regen tendieren jedoch gegen Null.

Insgesamt wird es am 14. Oktober in Santa Ponsa also trotz Bewölkung einen warmen und angenehmen Tag geben, der sowohl Sonnenanbetern als auch Schattenliebhabern gerecht wird. Packen Sie ihre Sonnenbrille sowie ihren Schal ein und genießen Sie die Schönheit, die Santa Ponsa auch an bewölkten Tagen zu bieten hat!