Der heutige Tag in Cala Rajada, 14. Oktober 2024, verspricht unternehmenslustige Urlauber und Einheimische trotz dichter Wolkendecke mit angenehmen Temperaturen zu gemäßigten herbstlichen Aktivitäten einzuladen. Die Wetterbedingung für heute lautet "Wolken", was einem typischen Herbsttag in Mallorca entspricht, jedoch wird kein Regen erwartet.

Gemäßigte Temperaturen laden zu Aktivitäten ein Die Temperatur wird im Tagesverlauf ein behagliches Niveau halten. So wird für den Morgen eine Temperatur von 21.4ºC prognostiziert, während es am Tag auf angenehme 24.64ºC ansteigt. Am Nachmittag können wir eine leichte Abkühlung auf 23.03ºC erwarten, bevor die Nacht mit 22.12ºC einsetzt. Die extremen Werte des Tages liegen bei minimalen 21.29ºC und maximalen 24.84ºC, was für Herbstwetter auf Mallorca recht üblich ist. Gefühlte Temperaturen ermöglichen angenehme Wanderungen Das thermische Gefühl weist für hiesige Verhältnisse ähnliche Werte wie die tatsächlichen Temperaturen auf. So kann man sich morgens auf gefühlte 21.95ºC freuen. Am Tag wird es gefühlt noch etwas wärmer mit 25.09ºC, während der Nachmittag mit 23.61ºC und die Nacht mit 22.71ºC etwas abkühlen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber stabiler Luftdruck Der atmosphärische Druck für den heutigen Tag wird mit stabilen 1017 hPa prognostiziert und die Luftfeuchtigkeit beträgt voraussichtlich 74 Prozent. Wir erwarten einen moderaten Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.8 m/s aus Richtung 134º und Böen von bis zu 4.91 m/s. Abschließend lässt sich sagen, dass trotz der dichten Wolkendecke von 92 Prozent der Himmel über Cala Rajada heute einladend bleibt. Bei 0 Prozent Regenwahrscheinlichkeit ist ein Spaziergang entlang der Küste oder eine Wanderung im nahegelegenen Naturpark Llevant ohne Regenschirme problemlos möglich. Genießen Sie diesen gemäßigten Herbsttag in Cala Rajada in vollen Zügen!