Es steht ein eher bewölkter Tag auf der Urlaubsinsel Mallorca bevor. Palma, die spanische Stadt, die immer lebendig und doch so entspannend ist, wird heute einen leicht regnerischen Tag erleben. Dabei reicht die maximale Temperatur von angenehmen 20.21ºC bis zu milden 25.94ºC. Obwohl die Wolken die Sonne trüben, bietet das Wetter dennoch ein perfektes Szenario für eine Erkundung der schönen Stadt.

Die spanne der Temperaturen

Beginnen Sie den Tag mit einem milden Morgentemperatur von 22.01ºC. Später am Tag fällt die Temperatur leicht auf 21.91ºC. Im Laufe des Nachmittags steigt sie wieder etwas an und erreicht 22.21ºC und in der Nacht sinkt sie auf 20.21ºC. Dies sorgt für eine angenehme Nacht, ideal um die lokale Küche in den charmanten Straßencafés von Palma zu genießen.

Gefühlte Temperaturen auf der Insel

Auch, wenn die Temperatur leicht schwankt, bleibt das thermische Gefühl während des ganzen Tages relativ gleich. Morgens fühlt es sich an wie 22.3ºC , im Laufe des Tages etwas kühler mit 22.14ºC, am Nachmittag erwärmt es sich leicht auf 22.6ºC und zum Schluss der Nacht fühlt es sich an wie 20.64ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben der Temperatur gibt es noch weitere Faktoren, die das Wetter beeinflussen. Der Atmosphärendruck beträgt heute 1014 hPa und wir haben eine Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 76. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.48m/s in Richtung 168º und es werden Böen von 12.22m/s erwartet. Trotz dieser Bedingungen bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei vollen 100%, mit einer Wolkendecke, die den Himmel vollständig bedeckt.

Ungeachtet des Wetters ist Palma immer einen Besuch wert. Packen Sie also Ihren Regenschirm ein und machen Sie das Beste aus Ihrem Tag in dieser wunderschönen Mittelmeerstadt.