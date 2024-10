Der behagliche Ort Sóller auf der idyllischen Insel Mallorca wird von einer leichten Regenbedeckung erfasst, während er sich auf einen milden Tag im Allgemeinen vorbereitet. Mit ländlichen Temperaturen, die zwischen angenehmen 19.11°C und maximalen 26.9°C variieren, verspricht der 15. Oktober ein Tag typisch herbstlicher Wärme zu werden. So interessant das Wetter auch sein mag, den Himmel wird eine 100-prozentige Wolkendecke bedecken und es besteht eine recht hohe Regenwahrscheinlichkeit von 81 Prozent.

Temperaturen: Sanfte Abkühlung von Morgen bis Nacht

Die Temperaturen am 15. Oktober in Sóller werden eine stetige Abkühlung aufweisen. Am Morgen kann man mit 22.57°C rechnen, während der Höhepunkt des Tages mit 22.85°C ein wenig mehr Wärme bietet. Am Nachmittag sinkt das Thermometer auf 21.37°C und erreicht schließlich in der Nacht kühlere 19.59°C.

Gefühlte Temperaturen: Leicht variierende Werte im Tagesverlauf

Trotz der Tageswerte sollen die gefühlten Temperaturen etwas höher liegen. Morgens bei etwa 22.61°C beginnend, steigt die gefühlte Wärme leicht auf 23.04°C tagsüber, um dann wieder auf 21.63°C am Nachmittag zu sinken. Im Laufe der Nacht werden die gefühlten Temperaturen auf etwa 19.93°C zurückgehen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Etwas Böig mit mäßigem Druck

Der 15. Oktober bringt in Sóller einen atmosphärischen Druck von 1014 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 71 Prozent, was auf eine moderate Luftfeuchtigkeit hinweist. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.08m/s aus einer Richtung von 206° wehen und Böen von bis zu 12.96m/s erreichen. Trotz des Regens dürfte der Wind ein willkommener Faktor sein, um die Wärme des Tages zu lindern.