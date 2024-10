Heute ist ein leicht regnerischer Tag in Alcúdia, Mallorca. Trotz der regnerischen Bedingungen bleiben die Temperaturen mild, was typisch für die Insel in diesem Zeitraum ist. Die Wolkendecke liegt bei 100%, und die Regenwahrscheinlichkeit heute ist ebenfalls hoch mit einer Wahrscheinlichkeit von 100%.

Die Temperaturen: Ein milder Herbsttag auf Mallorca Die Temperaturen erweisen sich trotz der regnerischen Bedingungen als angenehm. Die minimale Temperatur liegt bei 20.85ºC und die maximale Temperatur erreicht 28.07ºC. Am Morgen erwarten wir milde 21.71ºC, im Tagesverlauf steigt das Thermometer bis auf 26.24ºC an. Der Nachmittag bringt uns dann wieder mildere 22.86ºC, während die Temperaturen in der Nacht auf 20.85ºC fallen. Die gefühlten Temperaturen: Wie wird das Wetter wirklich erlebt? Trotz der tatsächlichen Temperaturen kann das gefühlte Klima aufgrund verschiedener Faktoren abweichen. Am Morgen liegt das gefühlte Thermometer bei 22.13ºC, während der Tag mit 26.24ºC warm erscheint. Der Nachmittag bringt uns eine gefühlte Temperatur von 22.92ºC, und in den späten Nachtstunden sinkt der Wert auf 21.21ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weiterführende Elemente der Vorhersage Gehen wir in Detail: Der Atmosphärendruck liegt bei stabilen 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 56%. Der Wind weht hauptsächlich aus Südwesten mit einer Geschwindigkeit von 9.66m/s und Böen von bis zu 12.93m/s. Regenschirme sollten heute also sicher befestigt sein. Trotz der Regenprognose kann dieser Herbsttag genutzt werden, um die Schönheit Mallorcas bei etwas kühleren und feuchteren Bedingungen zu erleben. Denken Sie immer daran, sich angemessen zu kleiden und vorbereitet zu sein.