Beim jetzigen Wetter in Cala Millor mag leichter Regen Ihren Tag beeinträchtigen, jedoch bleiben die Temperaturen angenehm, nahe dem idealen Bereich. Der heutige 15. Oktober 2024 kündigt sich mit einer mindestens erwarteten Temperatur von 21,24°C und einer Höchsttemperatur von 25,34°C an. Der Himmel zeigt sich vollständig bedeckt, und die Regenwahrscheinlichkeit für den heutigen Tag ist 100%. Lassen Sie sich jedoch von der regnerischen Wettervorhersage nicht entmutigen, denn in Cala Millor weiß man, dass der Regen seine eigene Schönheit hat.

Über die Temperaturen

Beginnen wir unseren Tag morgens mit angenehmen 21,34°C, die am Tag auf 24,95°C steigen werden. Im Verlauf des Nachmittags wird es erwartungsgemäß etwas kühler, mit einer niedrigeren Temperatur von 21,24°C, während die Nacht einen minimalen Temperaturabfall auf 21,44°C erleben wird. Ein eher milder Temperaturbereich für diese Herbstsaison in Cala Millor.

Gefühlte Temperaturen

Thermische Empfindungen folgen typischerweise demselben Muster wie die tatsächlichen Temperaturen, manchmal mit einer kleinen Abweichung. So werden wir hier morgens eine thermische Empfindung von 21,96°C bemerken, die tagsüber auf 24,99°C ansteigt. Am Nachmittag fühlt es sich bei 21,46°C etwas kühler an und in der späten Nacht ist die gefühlte Temperatur mit 21,83°C immer noch erträglich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber was wäre ein meteorologischer Bericht ohne Erwähnung des Luftdrucks, der Luftfeuchtigkeit und des Windes? Heute haben wir einen atmosphärischen Druck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 57%. Trotz des leichten Regens ist es also nicht zu feucht. Der Wind zeigt sich mit einer Geschwindigkeit von 12,25 m/s in Richtung 232º und Böen bis zu 14,57 m/s besonders lebhaft. Für diejenigen unter Ihnen, die gerne im Wind spazieren gehen, ist heute ein perfekter Tag dafür.

Schließlich ist es nur ein bisschen Regen, der den Charme und die Schönheit Cala Millors nicht beeinträchtigen kann. Vergessen Sie also Ihren Regenschirm nicht und genießen Sie den Tag!