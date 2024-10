Der malerische Hafen Port d'Andratx auf Mallorca wird heute von einem feinen, leichten Regen umhüllt. Die bisher milden Herbsttage werden durch dieses spezielle Klimaphänomen, welches starke mediterrane Stimmung in die brisante Jahreszeit bringt, unterbrochen. An diesem 15. Oktober wird eine maximale Temperatur von 24,01ºC und eine minimale Temperatur von 21,11ºC erwartet. Im Licht der frühen Stunde sollten wir uns auf eine morgendliche Temperatur von 22,77ºC vorbereiten. Auch wenn wir uns im Tagesverlauf auf leicht abkühlende 21,11ºC einstellen müssen, wird es am Nachmittag wieder auf 22,78ºC erwärmen und mit einer angenehmen Nachttemperatur von rund 22,12ºC ausklingen.

TemperaturUpdate: Schwankungen im Tagesverlauf Während die Thermometer die typischen Herbsttemperaturen in Port d'Andratx anzeigen, liegen uns die gemessenen Durchschnittstemperaturen für den heutigen Tag vor. Nach einem angenehm milden Morgen mit 22,77ºC Temperatur erleben wir eine leichte Abkühlung auf 21,11ºC während des Tages. Doch das Wetter zeigt sich gegen Nachmittag gnädig und bringt uns auf ein wohl temperiertes 22,78ºC, bevor es uns in eine laue Abendatmosphäre von 22,12ºC hineinführt. Das gefühlte Temperaturbarometer: Wie es sich für uns anfühlt Die nackte Zahl auf dem Thermometer erzählt häufig nicht die ganze Geschichte. Denn das Gefühl, welches die Außentemperatur auf unseren Organismus ausübt, kann stark variieren. So ist das gefühlte Temperaturbild am heutigen Tage in Port d'Andratx wie folgt: Morgens orientiert es sich an 23,24ºC, tagsüber bei 21,44ºC, während wir eine gefühlte Temperatur von ca. 23,31ºC am Nachmittag und eine gefühlte Nachttemperatur von 22,53ºC haben werden. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Parameter im Überblick Heute ist es eine atmosphärische Bühne im wunderschönen Port d'Andratx. Mit einem Atmosphärendruck von 1013 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 83% können wir eine hohe Wahrscheinlichkeit für Regenschauer verzeichnen. Der Wind, der von Richtung 204º weht, bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 9,51m/s, wobei Böen von bis zu 12,75m/s zu erwarten sind. Zudem wird die Wolkendecke dicht und erreicht 100%, was das Bild eines perfekten regnerischen Tages vervollständigt.