Wir starten in einen leicht regnerischen Tag in Santanyí, der uns dennoch mit milden Temperaturen verwöhnt. Die idyllische Gemeinde auf Mallorca empfängt uns mit frischem Herbstwetter und einer Prozentzahl der Wolkendecke von 100%. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 64%, ein ideales Wetter für einen gemütlichen Tag zu Hause oder einen entspannten Spaziergang unter dem Regenschirm.

Temperaturausblick

Die Mindesttemperatur für den heutigen Tag beläuft sich auf angenehme 21.5ºC, während das Quecksilber bis auf 25.13ºC klettern kann. Speziell segmentiert, erwarten wir für den Morgen 21.93ºC, im Laufe des Tages 22.93ºC, am Nachmittag 22.44ºC und in der Nacht schließlich 21.67ºC.

Gefühlte Temperaturen

Das Wärmespektrum, welches Sie fühlen werden, variiert leicht vom tatsächlichen Temperaturwert. Mit 22.55ºC am Morgen, 23ºC tagsüber, 22.67ºC am Nachmittag und 22.11ºC in der Nacht, sorgt dies für ein angenehm mildes Klima.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem atmosphärischen Druck von 1014 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 66%, wird die Luftfeuchtigkeit erhöht sein. Der sanfte Wind wird aus einer Richtung von 155º kommen und erreicht eine Geschwindigkeit von 10.17m/s, wobei Böen sogar eine Stärke von 14.59m/s erreichen können. Halten Sie also Ihre Regenschirme bereit und genießen Sie den herbstlichen Tag in Santanyí. Vergessen Sie nicht, auf eine gute Regenausrüstung zu achten, um dem Wetter trotzen zu können!