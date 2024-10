Die Wetteraussichten für Palma am 16. Oktober 2024 versprechen einen typischen Herbsttag. Es wird ein Tag mit leichtem Regen, der den Ausklang des Sommers sanft einläutet. Dabei pendeln die Temperaturen angenehm zwischen 20.02ºC und 25.33ºC. Das ist das Wetter, mit dem Sie heute in Palma rechnen können.

Temperaturprofil des Tages

Die Temperatur für heute spiegelt die kühle Brise des herannahenden Winters wider. Bei Tagesanbruch werden erfrischende 20.07ºC erwartet. Die Temperatur klettert auf einen Höhepunkt von 25.18ºC am Tag, um auf ein angenehmes 22.12ºC am späten Nachmittag zu sinken. Die Nacht bleibt mild bei 20.78ºC.

Gefühlte Temperaturen

Mallorcas Wetter ist bekannt für sein mildes Klima, und heute ist keine Ausnahme. Das thermische Gefühl gleicht den tatsächlichen Temperaturen, mit morgendlichen 20.3ºC , tagsüber wird es 25.22ºC, am Nachmittag angenehm cool mit 22.37ºC und in der Nacht bei milden 21.32ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem Atmosphärendruck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsquote von 56% ist die Luft heute praktisch ideal. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.1m/s aus der Richtung 207º wehen, mit gelegentlichen Böen von bis zu 8.76m/s. Die Wolkendecke bleibt bei etwa 71% stabil und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 81% - ein Garant für den vorhergesagten sanften Regen.

Zusammenfassend ist das Wetter in Palma am 16. Oktober 2024 von angenehmen Temperaturen und leichtem Regen geprägt. An diesem typischen Herbstatg lässt es sich wunderbar durch Palmas Gässchen schlendern und die leicht feuchte, allerdings warme Luft einatmen. Mallorca zeigt sich heute von seiner bescheidenen Seite und bietet einen perfekten Tag für all jene, die dem Trubel des Sommers entfliehen wollen.