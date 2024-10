Willkommen zu unserer täglichen Wettervorhersage für Cala Millor. Heute, am 16. Oktober 2024, erwartet uns ein wolkenverhangener, jedoch gemäßigter Tag. Die Temperaturen bewegen sich zwischen frischen 20.61ºC am Morgen und bis zu milden 25.08ºC am Tag. Die Bewölkung sorgt für eine Regenwahrscheinlichkeit von 78%. Schauen Sie uns aber im Detail an, was der Himmel über Cala Millor für uns bereithält.

Genauere Details zu den Temperaturen Der heutige Tag in Cala Millor wird mit einer morgendlichen Temperatur von 20.7ºC eröffnet. Am Tag erwärmt sich die Luft auf einen angenehmen Wert von 24.9ºC, bevor sie am Nachmittag auf 22.8ºC abkühlt. Die nächtlichen Stunden bringen mit 21.22ºC eine frische Brise. Dennoch können wir mit gemäßigten Temperaturen über den ganzen Tag rechnen. Die gefühlte Temperatur Das meteorologische Gefühl, das wir heute erleben werden, lässt sich wie folgt beschreiben: Morgens fühlt es sich an wie 20.91ºC, während es am Tag beinahe die Marke von 25ºC erreicht, nämlich genaue 24.88ºC. Der Nachmittag bringt ein Gefühl von 22.86ºC, bevor die Nacht mit 21.54ºC einsetzt. Alles in allem ist das Wetter also recht angenehm zu genießen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Kommen wir nun zu den weiteren Parametern, die unser Wetter beeinflussen: Der Atmosphärendruck beträgt heute 1013 hPa bei einer Luftfeuchtigkeit von 55%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9.3m/s aus Richtung 174º, und es können Böen mit bis zu 15.86m/s auftreten. Die Wolkendecke beträgt 92%, was zu unserer Wettervorhersage von einem wolkenverhangenen Tag beiträgt.