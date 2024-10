Ein typisch herbstlicher Tag erwartet die Bewohner und Besucher von Santa Ponsa auf der idyllischen Insel Mallorca. Mit Temperaturen, die sich um die kühle, aber angenehme Mitte-20-Grad-Marke bewegen, und einem überwiegend bewölkten Himmel, lockt der 16. Oktober 2024 auf die mit Herbstfarben gefüllten Straßen dieses charmanten Küstenortes. Dabei werden die Wetterbedingungen durch eine konstante Brise aus Süd-Südwest unterstrichen, die frische Seeluft liefert.

Die Temperaturen - Nur leichtes Thermometerpendeln erwartet

Die Temperaturen steigen kaum über das Minimum von 21.04ºC in den frühen Morgenstunden hinaus, trennen sich jedoch nur geringfügig vom Tageshöchstwert von 24.09ºC. Die Nachmittagstemperaturen zeigen kaum einen Unterschied zum Morgen, sinken leicht auf 22.21ºC, bevor sie sich in der Nacht bei 21.4ºC stabilisieren.

Die gefühlten Temperaturen - Konsistent mild über den Tag

Trotz des leichten Wärmeverlustes am Nachmittag bleiben die gefühlten Temperaturen durch den Tag recht einheitlich. Morgens nehmen wir die Temperatur etwa bei 21.39ºC wahr, tagsüber steigt sie leicht auf 24.21ºC, bleibt am Nachmittag fast unverändert bei 22.58ºC und sinkt in der Nacht auf eine immer noch milde Wahrnehmung von 21.95ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Frischer Brisenhauch und moderate Luftfeuchtigkeit

Bei einem atmosphärischen Druck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von moderaten 65% bleibt das Wetter komfortabel. Mit einem voraussichtlichen Wind von 5.39m/s aus Richtung 196º (Süd-Südwest) und Böen bis zu 9.5m/s wird wohl die eine oder andere Windjacke zu sehen sein. Doch selbst bei einer Wolkendecke von 63% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 43% ist dies eine ideale Gelegenheit, um sich in den schönen Herbstfarben von Santa Ponsa zu verlieren.