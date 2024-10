Willkommen zu unserem Wetterbericht für Cala Rajada. An diesem Tag, dem 16. Oktober 2024, wird das Wetter in unserer schönen Stadt von Wolken dominiert. Das bedeutet, dass unser Himmel heute eine relativ hohe Wolkendecke aufweist. Aber keine Sorgen - es handelt sich dabei nur um eine durchschnittliche Deckung von 97%, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt nur bei 47%. Mit anderen Worten: es könnte regnen, aber es ist genauso wahrscheinlich, dass es trocken bleibt.

Temperaturspanne: Mildes Klima zur Entspannung

Die Temperaturen in Cala Rajada schwanken heute zwischen 21.06ºC und 25.42ºC. Ein mildes Klima, das sicherlich zu unserer allgegenwärtigen entspannten Atmosphäre beiträgt. Speziell am Morgen wollen wir eine Temperatur von 21.2ºC hervorheben, am Tageshöhepunkt erwarten wir 25.2ºC und am Nachmittag, wenn die Sonne langsam untergeht, sollten Sie sich auf Temperaturen um die 23.37ºC einstellen. Schließlich, in der Nacht, kühlt es etwas ab auf angenehme 21.65ºC.

Gefühlte Temperaturen: Ein Hauch von Frische

Jetzt werfen wir einen Blick auf die gefühlten Temperaturen. Im Allgemeinen wird es heute etwas frischer wirken als es tatsächlich ist. Morgens können Sie mit gefühlten 21.44ºC rechnen, am Tag mit 25.21ºC, am Nachmittag mit 23.46ºC und nachts sogar mit 21.99ºC. Diese leichte Abnahme der gefühlten Temperatur könnte auf eine leichte Brise zurückzuführen sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Das volle Wettererlebnis

Abschließend möchten wir noch auf weitere atmosphärische Bedingungen eingehen. Der heutige atmosphärische Druck beläuft sich auf 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt ungefähr 55%. Das sorgt für ein angenehmes Klima. Der Wind wird uns aus einer Richtung von 175º erreichen, mit Windgeschwindigkeiten von 10m/s und Böen bis zu 16.44m/s. Ein frischer Wind kann eine wunderbare Erleichterung an einem Tag voller "nubes" sein. Also, genießen Sie den Tag und bleiben Sie bei jeder Wetterlage positiv!