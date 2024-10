Willkommen im Herzen des Mittelmeers, liebe Leser. Der heutige Wetterbericht führt uns nach Palma, der pulsierenden Hauptstadt von Mallorca. Palma erwartet am 17. Oktober 2024 einen leicht regnerischen Tag mit variierenden Temperaturen zwischen warmen Tagsüber und kühleren Nachtstunden. Die Insel zeigt sich in ihrem typischen mediterranen Klima, geprägt von maritimen Einflüssen und wechselnden Witterungsbedingungen.

Temperaturschwankungen über den Tag

Wer am Morgen früh aus den Federn kommt, kann mit angenehmen 20.94ºC rechnen, während das Thermometer am Tag auf bis zu 22.23ºC klettern wird. Am Nachmittag erwarten wir eine leicht sinkende Temperatur von 20.32ºC und für die nächtlichen Stunden prognostizieren wir eine Temperatur von 18.49ºC. Die Mindesttemperatur des Tages wird bei 18.24ºC liegen und die Höchsttemperatur bei 22.48ºC.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Aufmerksame Leser werden wissen, dass die gefühlte Temperatur vom tatsächlichen Wert auf dem Thermometer abweichen kann. So werden die morgendlichen 20.94ºC gefühlt bei 21.44ºC liegen. Über den Tag hinweg wird das Thermometer 22.23ºC anzeigen, doch gefühlt werden es 21.97ºC sein. Am Nachmittag und in der Nacht erwarten wir gefühlte Werte von 19.97ºC bzw. 17.91ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphärenverhältnisse sind ein wesentlicher Teil unserer Wetterprognose. Der atmosphärische Druck wird bei 1015 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird einen Prozentsatz von 56% betragen. Des Weiteren prognostizieren wir Windgeschwindigkeiten von 11.47m/s in Richtung 256º, mit Windböen von bis zu 16.69m/s. Die Wolkendecke wird bei 40% liegen und die Regenwahrscheinlichkeit bei 100%.

Obwohl die Einwohner von Palma sich auf einen leicht regnerischen Tag vorbereiten müssen, wird das Wetter insgesamt angenehm bleiben und zur belebenden Atmosphäre der Insel beitragen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Tag in Palma, Mallorca.