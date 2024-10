Sóller, ein idyllischer Ort auf der traumhaften Insel Mallorca, erwartet auf den heutigen 17. Oktober 2024 ein eher kühles und feuchtes Wetter. Mit leichten Regenschauern und einer durchschnittlichen Temperatur von ungefähr 18 Grad Celsius haben wir es hier definitiv mehr mit den gemäßigteren Seiten des mallorquinischen Herbstwetters zu tun. Für alle Einheimischen und Besucher empfiehlt es sich daher, regenfeste Kleidung und einen wärmenden Pullover einzupacken. Die Wolken sorgen mit einer 56% Abdeckung für ein eher düsteres Bild des Himmels und die Wahrscheinlichkeit von Regen ist heute hoch mit 92%.

Temperaturvorhersage: Vom Morgengrauen bis zur Nacht

Die Tagestemperaturen schwanken heute zwischen einem angenehmen Minimum von 16,91ºC in der Nacht und einem kühlen Maximum von 21,88ºC tagsüber. Am Morgen erwartet man eine Temperatur von rund 19,75ºC, die sich im Laufe des Tages auf etwa 21,35ºC erhöht. Am Nachmittag kühlt es dann auf 18,86ºC ab, ehe die Nacht mit rauen 16,91ºC hereinbricht.

Gefühlte Temperaturen: Ein frischer Herbsttag

Das Thermometer mag 21,35ºC anzeigen, doch für unsere Haut fühlt es sich etwas kühler an. Am Morgen liegt das gefühlte Temperaturniveau bei etwa 20,26ºC, tagsüber erwartet man ein thermisches Empfinden von ungefähr 21,03ºC. Der herannahende Nachmittag verspricht eine gefühlte Temperatur von 18,5ºC, während die Nacht mit 16,35ºC recht frisch wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit & Wind: Die unsichtbaren Elemente des Wetters

Der atmosphärische Druck beträgt 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 57%, was eine recht frische und klare Luft verspricht. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9,84m/s aus Richtung 253º und kann mit Böen von 15,59m/s aufwarten. Diese Faktoren sorgen zweifellos für ein belebendes, frisches Gefühl beim Spaziergang durch Sóller.