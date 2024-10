Die wunderschöne Gemeinde Alcúdia im Herzen von Mallorca erlebt einen ruhigen und angenehmen Tag, der vorherrschend von milden Temperaturen, einer moderaten Wolkendecke und einem sanften Wind gekennzeichnet wird. Mit einer blassen Sonne, die durch die vom Wind wegbewegten Wolken blinzelt, behält Mallorca seine unvergleichbare post-sommerliche Ästhetik.

Temperaturen durch den Tag

Die Nachthemden sind vielleicht noch nicht rauszuziehen, da die niedrigste vorhergesagte Temperatur bei 18.31°C liegt. Am Morgen wird es mit rund 21.11°C angenehm warm sein, was uns einen tollen Start in den Tag beschert. Dem Mittag mit 24.55°C gelingt es, die Tageszeit mit der höchsten Temperatur zu sein. Aber keine Sorge, am Nachmittag kühlt es sich auf seine gemütliche 20.93°C ab, bevor es nachts wieder auf 18.31°C zurückkehrt.

Wie wird das thermische Gefühl sein?

Gefühlt wird es den ganzen Tag über ziemlich mild sein. Morgens 21.5°C, mit einem leichten Wechsel zu 24.42°C tagsüber. Am Nachmittag 20.54°C und in der Nacht wird es ein wenig frisch mit einem thermischen Gefühl von 17.76°C.

Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen ist es notwendig, auch die allgemeinen atmosphärischen Bedingungen zu berücksichtigen. Der heutige Druck steht bei 1013 hPa. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 52% wird jeder tiefe Atemzug von einer zweifellos erfrischenden Brise begleitet sein. Darüber hinaus wird der Wind heute mit einer Geschwindigkeit von 10.93 m/s aus der Richtung 239° wehen, begleitet von Böen bis zu 16.69 m/s. Mit nur 11% Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 8%, verbleibt Alcúdia unter ein paar lockeren Wolken und trotzt weiterhin der Ankunft der regnerischen Herbstsaison. Abschließend lässt sich sagen, dass Alcúdia das Glück hat, auch heute wieder ein wunderbares Wetter zu genießen. Bleiben Sie sicher und sorgen Sie dafür, dass Sie diese angenehmen Bedingungen optimal nutzen!