Die pittoreske Ortschaft Cala Millor blickt auf einen Tag mit strahlendem Sonnenschein und klarem Himmel entgegen. Mit Temperaturen, die zwischen milden 18.12ºC und warmen 23.49ºC variieren, verspricht der 17. Oktober 2024 erfreuliche Wetterbedingungen. Werden Sie Teil dieses makellosen mediterranen Klimas, während wir Sie durch den Tag führen.

Temperaturverlauf: Vom melodischen Morgen zur nüchternen Nacht

Beginnen wir mit dem Morgen, wenn das Thermometer bei angenehmen 21.51ºC steht, ein perfekter Start in den Tag. Die Temperatur klettert weiter auf ihren Höhepunkt von 23.48ºC, die ideale Zeit, um die sonnige Atmosphäre voll auszunutzen. Am Nachmittag erwartet uns eine leichte Abkühlung auf 20.44ºC bevor die Temperatur am Abend auf 18.12ºC fällt - also denken Sie daran, einen Pullover mitzunehmen!

Auf den Spuren des thermischen Gefühls

Nicht zu vergessen, wie wir das Wetter tatsächlich fühlen. Unsere Empfindung des Wetters - das thermische Gefühl - misst morgens 21.81ºC, tagsüber 23.35ºC, nachmittags 20.08ºC und nachts kühlt es sich auf 17.55ºC ab. Da der Unterschied zur eigentlichen Temperatur minimal ist, wird das Wetter den ganzen Tag über angenehm wahrgenommen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Elemente, die den Tag prägen

Der atmosphärische Druck liegt bei 1014 hPa, zusammen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 56%. Der Wind weht mit 11.51m/s aus Richtung 248º und erreicht Böen von bis zu 17.17m/s. Trotz der geringen Regenwahrscheinlichkeit von 11% wird es aller Voraussicht nach einen wolkenlosen Himmel geben, was dem klaren Himmel Rechnung trägt.

Summa summarum, der 17. Oktober 2024 in Cala Millor verspricht ein Tag voller angenehmen Temperaturen, kombiniert mit frischer Meeresbrise und strahlendem Sonnenschein zu werden. Die perfekte Gelegenheit für ein Outdoor-Abenteuer oder einfach zum Entspannen und Genießen der ruhigen Atmosphäre. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das wunderbare Wetter!