Port d'Andratx, ein malerischer Hafenort auf Mallorca, steht vor einem kühlen und feuchten Tag. Mit leichtem Regen, der den Tag über zu erwarten ist, gelangen wir mittlerweile deutlich in die herbstliche Saison. Dennoch wird es nicht allzu kalt werden, mit Temperaturen, die ein angenehmes Niveau halten. Ergänzend zu dem feuchten Wetter steht außerdem eine mäßige Brise auf dem Programm. Gesamt betrachtet ein idealer Tag für Indoor-Aktivitäten oder einen entspannten Spaziergang unter dem Regenschirm.

Temperaturen im Detail

Wir erwarten eine minimale Temperatur von 19,85ºC und eine maximale Temperatur von 22,66ºC. Der kälteste Teil des Tages wird voraussichtlich die Nacht sein, mit einer Temperatur von 19,91ºC. Währenddessen können wir am Morgen auf 21,94ºC, am Tag auf 21,18ºC und am Nachmittag auf 21,12ºC zählen.

Gefühlte Temperaturen

Nun, das Wetter geht ja bekanntlich oft nach Gefühl, und so werden die gefühlten Temperaturen morgens bei 22,46ºC, tagsüber bei 21,02ºC, nachmittags bei 20,93ºC und nachts bei 19,47ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wie zuvor erwähnt, wird es ein feuchter Tag mit einer Luftfeuchtigkeit von 64%. Der atmosphärische Druck wird stabil bleiben bei 1015 hPa. Ein mäßiges Lüftchen von 13m/s wird uns aus der Richtung 245º erreichen und Windböen können Geschwindigkeiten von bis zu 17,93m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt rund 21%, wobei die Regenwahrscheinlichkeit heute beträchtlichen 100% beträgt.

Daher, liebe Bewohner und Besucher von Port d'Andratx, trotz des leichten Regens, lässt uns das gemäßigte Wetter weiterhin die Schönheiten unseres Hafenortes genießen. Nicht zu vergessen, es ist Herbst - eine Jahreszeit, in der ein bisschen Regen sicherlich zur malerischen Atmosphäre beiträgt!