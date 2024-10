An diesem 17. Oktober 2024 erwartet Santa Ponsa, eines der populärsten Reiseziele auf Mallorca, leichtem Regen. Durch die vorherrschenden Wetterbedingungen bietet der Tag optimale Bedingungen für Indoor-Attraktionen oder entspannende Aktivitäten, fernab der sonst heißersehnten Badestrände. Unser Wetterbericht fasst für Sie zusammen, was Sie an diesem Tag in puncto Temperaturen, gefühlt Temperaturen, und weitere wichtige Wetteraspekte wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeitsprozentsatz und Wind, erwartet.

Temperaturen durch den Tag Die Temperaturen in Santa Ponsa am 17. Oktober erstrecken sich über ein kleines Spektrum, mit einem Minimum von 19.09ºC und einem Hoch von 22.35ºC. Die Detailanalyse zeigt, dass wir am Morgen um die 21.42ºC erwarten können, am Tag leicht ansteigend auf 21.53ºC, am Nachmittag wieder sinkend auf 20.69ºC und schließlich in der Nacht auf 19.29ºC abkühlend. Gefühlte Temperaturen Doch was bedeutet das für unser Gefühl? Tatsächlich ist die durchschnittliche gefühlte Temperatur etwas unterschiedlich. Morgens liegt sie bei 21.92ºC, tagsüber bei 21.36ºC, nachmittags bei 20.43ºC und nachts bei angenehm milden 18.79ºC. Diese Abweichungen sind darauf zurückzuführen, dass der menschliche Körper auf Faktoren wie Wind und Feuchtigkeit reagiert, die das gefühlte Temperaturempfinden beeinflussen können. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Lassen Sie uns einen Blick auf einige andere wichtige meteorologischen Aspekte werfen. Der Atmosphärendruck beträgt 1015 hPa und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz liegt bei 62. Somit erleben wir einen durchschnittlichen Herbsttag. Zusätzlich bläst ein Wind mit einer Geschwindigkeit von 12.24m/s aus Richtung 265º, mit Böen, die bis auf 17.36m/s ansteigen können, was etwas Vorsicht erfordert. Zusammengefasst haben wir eine Wolkendecke von 30% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent. Also, vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen!