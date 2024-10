Einen wunderschönen guten Tag! Die heutige Wettervorhersage für Cala Rajada, am 17. Oktober 2024, verspricht einen Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Lassen Sie uns die Sonnenbrillen hervorholen und jede Minute dieses bezaubernd sonnigen Tages auf der wundervollen Insel Mallorca genießen.

Die Temperaturen im Überblick

Die Temperatur bewegt sich heute zwischen einer Minimaltemperatur von 18.85ºC in der Nacht und einer maximalen Temperatur von 24.02ºC während des Tages. Am Morgen beginnen wir den Tag mit milden 21.8ºC, die am Nachmittag auf 20.84ºC leicht abfallen.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Obwohl die gemessenen Temperaturen recht moderat sind, wird das thermische Gefühl leicht davon abweichen. Morgens fühlt sich die Temperatur wie 22.12ºC an, während es tagsüber wie 23.91ºC wahrgenommen wird. Am Nachmittag, sinkt das gefühlte Thermometer auf 20.49ºC und nachts werden wir ein Gefühl von 18.33ºC haben.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Faktoren

Die heutige Wetterbedingungen werden durch einen Atmosphärendruck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 55% begleitet. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 12.16m/s in Richtung 241º und kann in Böen bis zu 17.47m/s erreichen. Letztendlich bleibt der Himmel wolkenlos mit einer Wolkendecke von 0% und keiner Wahrscheinlichkeit von Regen.

Wir hoffen, dass Sie diesen wundervollen Tag mit klarem Himmel in Cala Rajada in vollen Zügen genießen werden. Bleiben Sie uns treu für weitere Wettervorhersagen und updates, und vergessen Sie nie, immer gut auf sich selbst und auf die Natur zu achten.