An diesem prächtigen Herbsttag begrüßen wir Sie mit der neuesten Wettervorhersage für Santa Ponsa, die für einen überraschend gemäßigten Tag mit leichtem Regen spricht. Nachdem der Sommer sich verabschiedet hat, gibt uns Mutter Natur die Gelegenheit, uns auf die veränderten Bedingungen einzustellen und den Duft des Herbstes zu genießen, mit Regenwahrscheinlichkeiten von 31%.

Temperaturverläufe während des Tages

Beginnen wir mit den Temperaturen, die uns in allen vier Tagesabschnitten erwarten: Am Morgen wird es 18.25ºC, steigt bis zur Mittagszeit leicht auf 19.25ºC und flacht am Nachmittag auf 18.63ºC ab. Ein überraschender Temperaturschwung erwartet uns in der Nacht, mit einem Anstieg auf 19.34ºC. Der Tag wird generell in einer ziemlich gemäßigten Zone bleiben, mit der minimalen Temperatur bei 17.71ºC und der maximalen bei 20.11ºC.

Eindrücke der gefühlten Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich leicht von den tatsächlichen Werten: Morgens erwarten wir ein thermisches Gefühl von 17.59ºC, tagsüber steigt es auf 18.69ºC an, während es am Nachmittag auf 18.01ºC sinkt. In der Nacht werden Sie eine leichte Erhöhung auf 18.79ºC spüren.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Schließlich kommen wir zu anderen wichtigen meteorologischen Aspekten: Der Luftdruck beläuft sich auf 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit lliegt voraussichtlich bei 56% - optimale Bedingungen für einen erfrischenden Tag. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 11.11 m/s aus Richtung 298º und wird in Böen bis zu 13.92 m/s erreichen. Die Wolkendecke wird spärlich sein und nur 7% betragen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Wetterbedingungen ideal sind, um die Insel auf eine etwas andere Art und Weise zu genießen. Es bietet eine willkommene Abwechslung zu den üblichen heißen Sommertagen und gibt uns die Möglichkeit, die Schönheit von Mallorca in einem neuen Licht zu sehen. Denken Sie aber daran, einen Regenschirm bei sich zu haben!