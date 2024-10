Es ist Zeit, den Regenschirm herauszuholen und den gemütlichen Pullover anzuziehen, da der 18. Oktober in Cala Rajada, Mallorca, mäßigen Regen und eher kühle Temperaturen bringen wird. Die Frische des herbstlichen Wetters wird durch Windböen noch verstärkt. Die Einwohner und Besucher von Cala Rajada sollten sich also auf einen Tag volle Spannung einstellen, der definitiv einen Eintrag in den digitalen Kalender verdient.

Temperaturen: Die Messwerte Während des gesamten Tages wird die Temperatur zwischen minimalem 17,41°C und maximalem 19,44°C schwanken. Am Morgen erwartet uns eine angenehme Temperatur von 18,07°C, während sie mittags mit 19,18°C ihren Höhepunkt erreicht. Am Nachmittag kühlt es sich auf 18,38°C ab und gegen Abend sinkt die Temperatur leicht auf 17,43°C. Gefühlte Temperaturen: Die subjektive Sicht Die gefühlte Temperatur kann oft vom tatsächlichen Thermometerablesung abweichen. So werden wir morgens gefühlte 17,34°C haben, während es am Tag mit 18,56°C etwas wärmer sein wird. Am Nachmittag haben wir ein Temperaturgefühl von 17,89°C und nachts sinkt es auf 16,87°C. Denken Sie also daran, sich der Wetterlage entsprechend zu kleiden. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Parameter Der Atmosphärendruck wird bei 1018 hPa liegen, während die relative Luftfeuchtigkeit 54% beträgt. Starke Winde sind zu erwarten, die eine Geschwindigkeit von 6,47m/s mit Böen bis zu 12,49m/s und einer Windrichtung von 279º erreichen können. Mit einer Wolkendecke von 47% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% nehmen wir die Spannung des Tages sicherlich mit offenen Armen auf.