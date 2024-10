Der heutige Tag in Palma, dem charmanten Kern von Mallorca, wird von einem leichten Regen begleitet, der die Stadt in eine herbstliche Idylle taucht. Nach einem launischen Sommer kann man sagen, dass der Herbst in vollen Zügen angekommen ist. Diese Transparenz der Jahreszeiten ist es, die die Insel so einzigartig macht.

Liebliches Temperaturspiel

Die Temperaturen für heute versprechen einen milden Tag. Wir starten mit einer minimalen Temperatur von kühlen 14,6ºC am Morgen und steigern uns dann auf eine maximale Temperatur von angenehmen 20,99ºC - perfekt geeignet für Spaziergänge entlang des Hafens oder in den Altstadtgassen. Am Tag erwarten wir um die 20,3ºC und am Nachmittag kühlt es sich etwas auf 18,63ºC ab. Die Nacht bringt dann eine Temperatur von 16,08ºC, was Sie unter einer leichten Decke kuscheln lässt.

Gefühlte Temperaturen – ein wahrer Herbstgenuss

Doch wie wir wissen, teilen sich Temperaturen und gefühle Temperaturen nicht immer die gleiche Seite der Medaille. An diesem schönen Oktobertag werden wir morgens eine gefühlte Temperatur von 14,4ºC erleben. Tagsüber erleben wir mit 19,85ºC eine annehmbare Wärme, die uns den Weg durch den Tag komfortabel gestaltet. Der Nachmittag bietet uns eine gefühlte Temperatur von 18,27ºC und die Nacht bringt uns abschließend auf gemütliche 15,83ºC.

Atmosphärische Details

Neben den Temperaturen haben wir heute einen atmosphärischen Druck von 1020 hPa, der das Wettergeschehen bestimmt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 56%, und der Wind weht beharrlich mit einer Geschwindigkeit von 6.59m/s in Richtung 309º, mit Böen von bis zu 9,83m/s. Eine durchaus erfrischende Meeresbrise, die gerade genug ist, um das friedliche Raunen der Palmenblätter zu hören. Der Himmel wird mit einer Wolkendecke von 80% ziemlich bedeckt sein, was der herbstlichen Stimmung einen postkartenperfekten Anstrich verleiht. Aber packen Sie nicht nur Ihre Kamera, sondern auch Ihren Regenschirm ein, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt insgesamt 97%. Genießen Sie den milden Herbsttag auf unserer schönen Insel und lassen Sie sich von dem leichtem Regen nicht entmutigen. Es ist der perfekte Tag, um die Schönheit von Palma in all ihren herbstlichen Nuancen zu erleben.