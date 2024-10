Ein veränderter Herbsttag erwartet uns in Sóller am 19. Oktober 2024. Trotz der Wetterprognose, die leichten Regen voraussagt, bleibt das Klima angenehm mild. Für alle, die ihre Aktivitäten planen, hier unsere eingehende Untersuchung der Prognose zu Temperatur, gefühlter Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit.

Die Temperaturen: Von kühl bis mild

Die Tagestemperaturen fluktuieren an diesem Tag zwischen minimalen 13.96ºC und maximalen 21.16ºC, voraussichtlich am Morgen angenehme 14.12ºC. Am Tag wird es mit 20.13ºC wärmer, bevor die Temperaturen am Nachmittag auf 17.26ºC sinken und schließlich in der Nacht bei 15.33ºC bleiben. Trotz des leichten Regens bleibt es also grundsätzlich mild.

Das gefühlte Wetter: Ein entscheidender Faktor

Neben den nominalen Temperaturen zählt natürlich auch, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt. Hierbei sieht die Prognose folgendermaßen aus: Am Morgen fühlt es sich an wie 13.78ºC, am Tag erwärmt sich das Gefühl auf 19.71ºC. Am Nachmittag kühlt das gefühlte Wetter auf 17ºC ab und in der Nacht fühlt es sich schließlich wie 15.09ºC an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Wichtige Indikatoren

Zuletzt schauen wir uns die weiteren meteorologischen Aspekte an: Der atmosphärische Druck beträgt 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit 58%. Der Wind kommt aus der Richtung 290º mit einer Geschwindigkeit von 3.35m/s und Böen bis zu 4.69m/s. Insgesamt können wir von einer relativ hohen Wolkendecke (85%) und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% ausgehen. Dies erklärt auch die Vorhersage für leichten Regen.

Abschließend folgt immer der Rat, sich geeignet zu kleiden und gegebenenfalls einen Regenschirm einzupacken. Trotz des Regens, wünschen wir Ihnen einen angenehmen Tag in Sóller!