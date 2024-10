Das Wetter in Port d'Andratx auf Mallorca verwandelt sich am 19. Oktober 2024 in eine Symphonie der Elemente. Ein überwiegend bewölkter Himmel wird die Bühne für ein gemäßigtes Spektakel sein, bei dem das Thermometer zwischen 18.16ºC und 20.49ºC oszilliert. Bereiten Sie sich auf einen Tag vor, bei dem verschiedene Temperaturstufen Ihnen das Gefühl geben, alle vier Jahreszeiten auf einmal zu erleben.

Die Bandbreite der Temperaturen Die morgendliche Frische hüllt den Tag in eine angenehme Kühle von 18.21ºC. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf 19.51ºC, wobei der Nachmittag mit leicht erhöhten 19.62 ºC den Höhepunkt bildet. Sobald die Sonne untergeht, erleben wir eine leicht abnehmende Temperatur von 19.04ºC in der Nacht. Gefühlte Temperaturen auf einen Blick Wie man so schön sagt, was zählt, ist nicht das, was es ist, sondern das, was es zu sein scheint. Und im Fall der gefühlten Temperatur ist dieser Spruch mehr als treffend. Der Morgen beginnt mit leicht kühleren 17.91ºC, während der Tag und der Nachmittag bei angenehmen 19.19ºC und 19.39ºC Schwebezustände erfahren. Die Nacht bringt eine mildere Erfahrung mit 18.8ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Mit einem atmosphärischen Druck von 1020 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 64% ist es sicher, dass wir uns mitten in einer mediterranen Herbstimpression befinden. Der Wind, bei einer Geschwindigkeit von 9.85 m/s und aus 309º Richtung, wird von Böen bis zu 10.1 m/s begleitet. Die Wolkendecke beträgt 99%, und es gibt eine Regenwahrscheinlichkeit von 34%, was bedeutet, dass der eine oder andere Nieselschauer nicht außer Acht gelassen werden sollte. Alles in allem gestaltet sich der 19. Oktober in Port d'Andratx als ein Tag mit milder Wolkendecke, moderater Wärme und ab und zu frischen Windböen. Vergessen Sie nicht, Ihre Jacke mitzunehmen. Bleiben Sie dran für weitere Updates und behalten Sie den Himmel im Blick!