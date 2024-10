Zum Start in das Wochenende erwartet uns in Santanyí ein eher kühler Tag mit leichtem Regen. Dabei belaufen sich die Temperaturen auf Minimalwerte von 15.63ºC und maximal 20.01ºC im Verlauf des Tages. Interessant dürften für viele die Morgen-, Tages-, Nachmittags- und Nachttemperaturen sein.

Die konkreten Temperaturen im Detail

Beginnen wir mit einem Blick auf die Morgenstunden: Hier werden wir mit kühlen 15.8ºC in den Tag starten. Im weiteren Verlauf steigt das Thermometer auf ein Tagesmaximum von 20.01ºC an, bevor es am Nachmittag auf moderatere 19.15ºC abfällt. Nach Sonnenuntergang dürfen wir uns auf eine Nachttemperatur von 17.69ºC einstellen.

Die gefühlten Temperaturen

Das tatsächliche Temperaturgefühl unterscheidet sich jedoch häufig von den angegebenen Werten. Unser Körper nimmt die Temperaturen morgens mit 15.39ºC, tagsüber mit 19.61ºC, nachmittags mit 18.82ºC und abends mit 17.42ºC war.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen spielen auch andere meteorologische Faktoren eine entscheidende Rolle für das Wettergefühl. So weist Santanyí einen Atmosphärendruck von 1020 hPa auf und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59%. Bei all diesen Werten sollte man den Wind nicht vergessen. Er weht mit einer Geschwindigkeit von 5.37m/s in Richtung 306º und kann in Böen eine Stärke von 6.93m/s erreichen. Insgesamt ist die Wolkendecke leicht bewölkt mit einer Bedeckung von 39% und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 68% recht hoch. Daher empfehlen wir, den Tag gut vorbereitet zu starten und den Schirm nicht zu vergessen. In der Hoffnung, Sie mit diesen Informationen ausreichend versorgt zu haben, wünschen wir Ihnen einen angenehmen Tag in Santanyí.