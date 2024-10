Ein typischer Herbsttag erwartet uns in Santa Ponsa, Mallorca, am 19. Oktober 2024. Mit leichtem Regen und Temperaturen, die zwischen 16.12°C und 20.31°C schweben, wird der Tag von einer angenehmen Frische geprägt sein. Der Wind weht mit durchschnittlich 9.37 m/s aus Richtung 306° und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 59%. Ein perfekter Tag, um die pittoreske Schönheit des regennassen Santa Ponsa zu bewundern.

Temperaturüberblick

Die Temperaturen in Santa Ponsa verlaufen in einer moderaten Spanne mit einem Minimum von 16.12°C und einem Maximum von 20.31°C. Den ganzen Tag über werden uns mild-kühle Temperaturen begleiten. Am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 16.27°C, während sie tagsüber auf 19.57°C und am Nachmittag auf 18.98°C ansteigen wird. In der Nacht wird das Thermometer auf 17.42°C fallen, was eine gemütliche Atmosphäre schafft.

Gefühlte Temperaturen

Das tatsächliche Wärmeempfinden, auch bekannt als die gefühlte Temperatur, wird den ganzen Tag über recht nahe an den tatsächlichen Temperaturen liegen. Am Morgen wird das thermische Gefühl bei 15.96°C liegen, während es tagsüber auf 19.18°C und am Nachmittag auf 18.68°C ansteigt. In der Nacht wird das thermische Gefühl bei 17.18°C liegen, wodurch sich der Abend angenehm frisch anfühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck liegt bei 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 61%, was für diese Jahreszeit typisch ist. Der Wind weht aus Richtung 306° mit einer Geschwindigkeit von 9.37 m/s und Böen von bis zu 10.58 m/s. Trotz des leichten Regens bleibt das Wetter in Santa Ponsa angenehm, umgeben von einer 94%igen Wolkendecke.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 19. Oktober 2024 in Santa Ponsa ein Tag mit milden Temperaturen und leichtem Regen sein wird, unterlegen von einer sanften Brise. Perfekt für alle, die die friedliche Seite von Mallorca zu schätzen wissen.