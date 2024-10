Ein leicht regnerischer Tag erwartet uns heute am 19. Oktober 2024 in Cala Rajada, einem charmanten Küstengebiet im Nordosten von Mallorca. Mit leichtem Regen im Voraus, schauen wir uns die genauen Wetterbedingungen sowie vorhergesagten Temperaturen an, um unseren Tag am besten planen zu können.

Gemäßigte Temperaturen trotzen dem Oktoberregen Die minimal erwartete Temperatur liegt bei gemächlichen 17,2°C, während sie im Laufe des Tages auf spürbare 19,64°C ansteigen wird. Der Morgen beginnt mit milden 17,3°C, steigt mittags auf 19,47°C, hält sich am Nachmittag mit 19,26°C und kühlt in der Nacht leicht ab auf angenehme 18,85°C. Wie wird sich das Wetter tatsächlich anfühlen? Die gefühlte Temperatur, die durch Faktoren wie Wind und Feuchtigkeit beeinflusst wird, zeigt etwas niedrigere Werte. Morgens wird es sich eher wie 16,97°C anfühlen, während der Tag eine gefühlte Temperatur von 18,96°C mit sich bringt. Am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur leicht auf 18,89°C und in der Nacht schließlich auf 18,54°C. Die unsichtbaren Faktoren: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Über das bloße Temperaturspektrum hinaus, sind andere atmosphärische Bedingungen zu beachten. Uns erwartet ein Atmosphärendruck von 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 57%, was für einen relativ klaren und trockenen Tag spricht. Dennoch müssen wir einen mäßigen Wind von 5,69 m/s aus 92° beachten, mit Böen, die bis zu 5,68 m/s erreichen können. Die Wolkendecke des Himmels beträgt 67%, mit einer beachtenswerten Regenwahrscheinlichkeit von bis zu 96%. Mit diesen vorhergesagten Wetterbedingungen ist es empfehlenswert, beim Verlassen des Hauses mit Regenschirm und einer leichten Jacke ausgerüstet zu sein. Genießen Sie den Herbsttag in Cala Rajada, aber bleiben Sie trocken und sicher!