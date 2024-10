Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser! Heute präsentieren wir Ihnen den Wetterbericht für die wunderschöne Stadt Palma auf unserer geliebten Insel Mallorca. Wie so oft kommt Mallorca in den Genuss mäßig bewölkter Bedingungen, ideal für Ausflüge im Freien oder ein gemütliches Essen auf der Terrasse. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Temperaturen, das thermische Gefühl, den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit und die Windbedingungen für den heutigen Tag, den 20. Oktober 2024.

Temperaturen

Der heutige Tag präsentiert sich mit einer minimalen Temperatur von 15,6ºC und einer maximalen Temperatur von 22,94ºC. Am Morgen erwarten uns 15,78ºC - die ideale Temperatur für einen ausgedehnten Spaziergang. Tagsüber steigt das Thermometer auf 22,33ºC, perfekt für eine Siesta am Strand. Am späten Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 19,85ºC, während sie in der nächtlichen Ruhe auf 17,77ºC fallen.

Gefühlte Temperaturen

Nun werfen wir einen Blick auf die gefühlten Temperaturen. Morgens fühlen sich die 15,78ºC etwas kühler an, nämlich wie 15,27ºC. Tagsüber steigt das gefühlte Thermometer auf 21,85ºC und nachmittags sinkt es auf 19,59ºC. In der Nacht wird die gefühlte Temperatur bei kühlen, aber bequemen 17,56ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Schluss befassen wir uns noch mit dem atmosphärischen Druck, der Luftfeuchtigkeit und den Windbedingungen. Der atmosphärische Druck beträgt stabile 1023 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 47%. Der Wind weht mit 4,41m/s aus Richtung 306º und bringt Böen von 4,69m/s mit sich. Mit einer Wolkendecke von 47% bleibt es mäßig bewölkt, und das Beste: Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%!

Vielen Dank, dass Sie unseren Wetterbericht gelesen haben und wir hoffen, dass Sie einen wunderbaren Tag in Palma, Mallorca genießen können. Bleiben Sie informiert und verpassen Sie keine unserer täglichen Wetteraktualisierungen!