Die malerische Stadt Sóller erwartet am 20. Oktober 2024 mehrheitlich bewölktes Wetter. Trotzdem lässt sich ein angenehmer Tag mit moderaten Temperaturen zwischen 15 und 22 Grad Celsius voraussagen. Genießen Sie den Herbst auf Mallorca mit leichtem Wind, niedriger Regenwahrscheinlichkeit und einer gemäßigten Wolkendecke.

Die Temperaturen des Tages

Der Tag in Sóller startet mit einer morgendlichen Temperatur von ca. 15.5ºC, steigt am Tag auf einen Höchstwert von 22.16ºC an und kühlt sich am Nachmittag auf 18.11ºC ab. Für die Abendstunden können wir eine Temperatur von rund 17.19ºC erwarten. Die minimale Temperatur für den Tag liegt bei 15.41ºC und die maximale bei 22.24ºC.

Das gefühlte Klima

Auch wenn das Thermometer bestimmte Werte anzeigt, kann das Wetter anders wahrgenommen werden. Das thermische Gefühl, also die empfundene Temperatur, liegt morgens bei etwa 15.04ºC, steigt im Tagesverlauf auf 21.63ºC an und kühlt sich am Nachmittag auf 17.93ºC ab. In der Nacht wird eine gefühlte Temperatur von 17.08ºC erwartet.

Atmosphärische Bedingungen und Wind

Bezüglich der atmosphärischen Bedingungen können wir einen Druck von 1023 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 46% voraussagen. Für alle Segelbegeisterten und Windliebhaber wird ein leichter Wind mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 2.75 m/s aus der Richtung 311º erwartet, mit Böen, die 2.57 m/s erreichen können. Zudem beläuft sich die Wolkendecke auf 54%, während die Regenwahrscheinlichkeit bei null liegt.

Dieser Artikel ist eine Wettervorhersage zur Information und Freude unserer Leser, die das Wetter in Sóller, Mallorca, am 20. Oktober 2024 erfahren möchten. Bitte beachten Sie, dass Wetterbedingungen sich schnell ändern können, und regelmäßige Aktualisierungen sind empfehlenswert.