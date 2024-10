Die blendende Sonne Mallorcas wird am 20. Oktober 2024 ein wenig hinter einer mäßigen Wolkendecke in Cala Millor versteckt sein. Dies ist sicherlich ein perfekter Tag, um die natürliche Schönheit der Umgebung zu erkunden, ohne sich Sorgen um extreme Wetterbedingungen machen zu müssen. Mit Temperaturen, die sicherlich das Wohlbefinden fördern, kann man die Lebendigkeit von Cala Millor in vollen Zügen genießen.

Die Temperaturentwicklung im Tagesverlauf Die Quecksilbersäule wird zwischen 16.85ºC und 22.18ºC schwanken. Wir beginnen den Morgen mit bescheidenen 16.99ºC, erwärmen uns mit angenehmen 21.55ºC am Tag, kühlen uns am Nachmittag leicht auf 20.03ºC ab und verbringen die Nacht bei milden 18.97ºC. Gefühlte Temperaturen: Thermisches Empfinden durch den Tag Aber wie wir alle wissen, die tatsächliche Temperatur ist nur die halbe Geschichte. Es ist das thermische Gefühl, das zählt. Und in dieser Hinsicht haben wir eine gute Nachricht für Sie: das Thermometer mag zwar 16.99ºC anzeigen, aber Ihr Körper wird morgens eine etwas mildere 16.52ºC wahrnehmen. Tagsüber steigt das Gefühl auf einen angenehmen 20.91ºC an, und während der Nachmittag mit 19.92ºC ein bisschen abkühlt, bleibt die gefühlte Temperatur in der Nacht bei wärmeren 18.72ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Elemente Die Wetterbedingungen werden durch Faktoren bestimmt, die über die Temperatur hinausgehen. Der Atmosphärendruck liegt bei gesunden 1023 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 44%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.15m/s aus der Richtung 1º, und es werden Böen von 7.11m/s erwartet. Trotz einer Wolkendecke von 34% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, was bedeutet, dass Ihr Ausflug nach Cala Millor trocken bleiben dürfte. Viel Spaß und Genuss in Cala Millor am 20. Oktober 2024! Wohin auch immer Sie gehen, das Wetter scheint Ihnen zu folgen!