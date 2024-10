Die Insel Mallorca ist bekannt für ihr einzigartiges Mikroklima, das für seine Vielfalt, Konstanz und Schönheit bewundert wird. Mit diesem Wetterbericht möchten wir Ihnen einen tieferen Einblick in die Wetterlagen von Santa Ponsa am 20. Oktober 2024 geben, einem Ort, der bekannt ist für sein angenehm mildes Klima. Der Himmel wird voraussichtlich überwiegend bewölkt sein, mit einer Mindesttemperatur von 17,25ºC und einer maximalen Temperatur von 22,18ºC. Die Wolkendecke beträgt 53 % und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0.

Temperaturen des Tages

Der Tag in Santa Ponsa beginnt mit einer erwarteten Temperatur von 17,49ºC am Morgen. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf 21,75ºC, bevor es am Nachmittag auf 20,2ºC abfällt. Für die Nachtzeit halten Sie sich warm, da die Temperatur bis auf 18,8ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, das oft als "gefühlte Temperatur" bezeichnet wird und von Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird, liegt morgens bei 17,04ºC . Innerhalb des Tages wird es sich um die 21,36ºC herum bewegen. Am Nachmittag wird das Gefühlte etwa 20,03ºC sein und in der Nacht werden wir eine gefühlte Temperatur von 18,64ºC haben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auf der Skala des atmosphärischen Drucks lesen wir ein stabiles Hochdrucksystem mit 1023 hPa. Das Niveau der relativen Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 53%. Der Wind weht mit einer konstanten Geschwindigkeit von 3,91 m/s aus 288º. Aber Vorsicht vor den Böen: Sie können Geschwindigkeiten von bis zu 4,15 m/s erreichen.

Wir hoffen, dass dieser Wetterbericht Ihnen dabei hilft, Ihren Tag in Santa Ponsa optimal zu planen. Denken Sie daran, dass die Wetterbedingungen schnell wechseln können und es daher immer wichtig ist, auf die aktuellsten Wettervorhersagen zu achten. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Tag in Santa Ponsa!