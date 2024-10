Inmitten des Malerischen Herbsts präsentiert sich das Wetter in Cala Rajada, einem der schönsten Orte auf Mallorca, mit einer belebenden Mischung aus angenehmen Temperaturen und mäßig bewölktem Himmel am 20. Oktober 2024. Ein idealer Tag, um die natürliche Schönheit dieser einzigartigen Küstenstadt zu genießen.

Moderate Temperaturen prägen das Tagesbild

Mit einem Temperaturbereich von minimal 18,01°C bis hin zu maximal 21,35°C bringt der Tag eine angenehme Erfrischung in diesen goldenen Herbstmonat. Frisch gestärkt klettern die Temperaturen morgens auf 18,14°C und erreichen ihren Höhepunkt am Tage bei 21,07°C. Auch den Nachmittag und die Nacht behalten ihre relative Kühle bei, mit 20,65°C und 19,81°C Grad.

Gefühlte Temperaturen: Das Wohlfühlthermometer steigt

Was die gefühlte Temperatur betrifft, so besteht kaum eine signifikante Diskrepanz zur tatsächlichen Temperatur. Morgens fühlt es sich mit 17,76°C ein wenig kälter an, tagsüber steigt das Thermometer auf angenehme 20,62°C, während es am Nachmittag fast unverändert bleibt mit 20,6°C. Die Nacht bringt eine moderate Kälte mit gefühlten 19,57°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Die Wetterbedingungen perfektionieren sich mit einem stabilen Atmosphärendruck von 1023 hPa und einer gemäßigten Luftfeuchtigkeit von 53%. Ein mäßiger Wind mit Geschwindigkeiten von 6,41m/s aus Richtung 349° belebt den Tag, während Böen von bis zu 7,28m/s für erfrischende Abwechslung sorgen. Die Wolkendecke bleibt mit 32% relativ gering, Faktoren, die die Regenwahrscheinlichkeit auf 0 reduzieren.

Zusammengenommen, Cala Rajada bietet am 20. Oktober 2024 ideale Bedingungen, um die vielfältigen Outdoor-Aktivitäten zu genießen, die dieses bezaubernde Städtchen auf Mallorca zu bieten hat.