Unseren Informationen zufolge bahnt sich für den 21. Oktober 2024 ein angenehmer Herbsttag auf der liebenswerten Mittelmeerinsel Mallorca an, insbesondere in der bezaubernden Hauptstadt Palma. Ein paar Wolken können sich zwar blicken lassen, aber sie werden den Tag eher auflockern und dem Himmel zusätzlichen Charme verleihen als uns ernsthaftes Unbehagen zu bereiten.

Die Temperaturen: Von mild bis angenehm warm

Die Wetterdaten weisen uns darauf hin, dass die minimale Temperatur 17.37ºC betragen soll, während die maximalen Werte auf rund 24.35ºC klettern können. Für eine Stippvisite an den Strand bietet sich also zur Mittagszeit an, wenn die Temperaturen ihren Höhepunkt erreichen werden. Frühmorgens erwartet uns eine angenehme 17.37ºC, am Tag klettert das Thermometer auf 23.94ºC, nachmittags können wir mit 20.83ºC rechnen und selbst in der Nacht bleibt es mit 18.68ºC angenehm mild.

Gefühlte Temperaturen: Passend zur realen Außentemperatur

Auch das thermische Gefühl, also die gefühlte Temperatur, liegt in etwa auf dem Niveau der tatsächlichen Temperaturen. Morgens werden es 17.28ºC , tagsüber 23.88ºC, nachmittags 20.87ºC und nachts 18.88ºC fühlen. Damit wird der ganztägige Aufenthalt im Freien zur wahren Freude, egal zu welcher Tageszeit.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Milde Bedingungen für einen entspannten Tag

Der atmosphärische Druck betrug 1023 hPa und die Luftfeuchtigkeit lag bei 57%. In Sachen Wind können wir mit einer Geschwindigkeit von 4.41m/s in Richtung 63º und Böen von bis zu 6.19m/s rechnen. Also genug für eine leichte Brise, aber keine Bedingung, die unsere Pläne durcheinander bringen sollte. Und mit einer Wolkendecke von nur 16% und einer Regenwahrscheinlichkeit von nur 1% steht uns wahrlich ein herrlich klarer Herbsttag auf der sonnenverwöhnten Insel Mallorca bevor.