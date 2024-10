Einmal mehr gibt Mutter Natur den Ton an, und das Wetter auf Mallorca bietet uns wiederum einen faszinierenden Herbsttag. Der malerische Ort Sóller steht unter einem mäßig bewölkten Himmel. Mit einer minimalen Temperatur von 16,79ºC und einer maximalen Temperatur von 23,15ºC wird es ein angenehm gemäßigter Tag für Einheimische und Besucher gleichermaßen.

Die allgemeinen Temperaturen - Von der Morgenröte bis zum Nachthimmel

Als reisender Meteorologe freuen wir uns, Ihnen den ganztägigen Temperaturverlauf unseres geliebten Sóller mitzuteilen. Der Morgen begrüßt uns mit milden 17,21ºC, während sich am Tag die Temperaturen auf 22,72ºC erwärmen. Am Nachmittag, wenn die Sonne anfängt, tiefer am Horizont zu stehen, fallen die Temperaturen leicht auf 19,08ºC. Und wenn die Nacht hereinbricht und die Sterne aufblitzen, erwartet uns eine nächtliche Temperatur von 17,9ºC.

Das thermische Gefühl - Wie es tatsächlich wahrgenommen wird

Sicherlich ist es gut zu wissen, welche Zahlen das Thermometer anzeigt. Aber das, was wir wirklich fühlen, entspricht nicht immer den Zahlen. Morgen wird das thermische Gefühl 17,39ºC betragen, während es tagsüber mit der gleichen Temperatur wie tatsächliche 22,72ºC bleibt. Am Nachmittag werden wir eine leichte Abkühlung auf 19,26ºC gefühlte Temperatur verspüren, die sich in der Nacht auf angenehme 18,15ºC erhöht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Die unsichtbaren Faktoren

Last but not least, unsere Wetterprognose wäre nicht vollständig ohne die Berücksichtigung der weniger greifbaren, aber ebenso wichtigen Elemente: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Mit einem atmosphärischen Druck von 1023 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 64% erweist sich das Wetter von Sóller als ideal für Freizeitaktivitäten im Freien. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,02m/s aus Richtung 53º wehen, mit Böen von bis zu 4,57m/s. Die Wolkendecke wird bei 30% liegen, während die Regenwahrscheinlichkeit auf 45% geschätzt wird.