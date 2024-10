Der Herbst zeigt sich von seiner leicht regnerischen Seite in Cala Millor am 21. Oktober 2024. Unser beliebter Badeort auf Mallorca erwartet dabei angenehme Temperaturen, die zwischen 19.27ºC und 21.71ºC schwanken. Es wird ein Tag sein, der uns erneut die Vielfalt und die ständige Neugestaltung des Wettergesichts unserer liebenswerten Insel zeigt.

Tagesschwankungen der Temperaturen

Die Morgenstunden begrüßen uns mit sanften 19.61ºC, ideal für einen erfrischenden Strandspaziergang. Die Temperatur klettert langsam bis auf 21.44ºC am Tage, eine angenehme Wärme, die zum Schlendern durch das städtische Zentrum einlädt. Der Nachmittag beschert uns abkühlende 20.39ºC, während die Dunkelheit schließlich mit 19.56ºC einzieht. Es ist ein Tag, der sich, trotz seines grauen Mantels, durchaus angenehm gestaltet.

Gefühlte Temperaturen in Cala Millor

Wie sagt man so schön, gefühlt ist halb gewonnen. Und am 21. Oktober, trotz des leichten Regens, fühlen wir uns in Cala Millor ziemlich wohl. Morgens messen wir eine gefühlte Temperatur von 19.69ºC, während die Tageshitze gefühlte 21.49ºC erreicht. Der Nachmittag und die Nacht bleiben mit 20.47ºC bzw. 19.74ºC im angenehmen Rahmen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: das unsichtbare Trio

Das Wetter ist nicht nur Sonnenschein oder Regen, es sind auch die unsichtbaren Charaktere, die die Szene formen. Ein stabiler Atmosphärendruck von 1023 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 71% zeugen von soliden herbstlichen Bedingungen. Der Wind zeigt sich mit 6.55m/s aus Richtung 33º und Böen von bis zu 9.32m/s. Trotz einer dünnen Wolkendecke von nur 6% beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 100. Es wird ein leichter Regenschauer erwartet, aber in Mallorca wissen wir, dass nach jedem Regen der Sonnenschein folgt.