Mallorca zeigt sich uns heute von seiner charakteristisch schönen Herbstseite: ein klarer Himmel erwartet uns in Port d'Andratx, einer der bezauberndsten Ecken der Insel. Mit einem milden Thermometer, das zwischen 19.88ºC und 22.26ºC schwankt, ist es der perfekte Tag, um den Hafen zu genießen oder durch die charakteristischen Straßen der Stadt zu schlendern. Trotz der geringen Regenwahrscheinlichkeit von nur 1%, empfehlen wir, einen Regenschirm dabei zu haben, falls der eine oder andere Tropfen fällt.

Annehmliche Temperaturen, ideal für einen Spaziergang

Die Temperaturen bleiben heute in Port d'Andratx angenehm mild. Am Morgen begrüßt uns der Tag mit zarten 20.02ºC. Tagsüber wird der Höchstwert bei 22.14ºC liegen, sinkt am Nachmittag leicht auf 21.86ºC und kühlt in der Nacht auf angenehme 20.48ºC ab. Jeder Moment des Tages scheint perfekt, um das herrliche Wetter zu genießen und die wunderbare Landschaft zu bewundern, die uns dieser Teil von Mallorca bietet.

Das Gefühl der Leichtigkeit im thermalen Ambiente

Wie oft zeigt das Thermometer eine Temperatur an, die wir jedoch anders empfinden? Heute werden wir praktisch keine Diskrepanzen zwischen der realen und der gefühlten Temperatur bemerken. Die gefühlte Temperatur wird am Morgen bei etwa 20.04ºC liegen, steigt mittags auf 22.26ºC, pendelt sich am Nachmittag auf 22.03ºC ein und kühlt sich in der Nacht auf 20.67ºC ab.

Ein klarer Himmel, begleitet von einer sanften Brise

Nicht nur die Temperatur spielt eine Rolle, wenn es um unser Wohlbefinden und einen gelungenen Tag geht. Besonders angenehm ist der Atmosphärendruck von 1023 hPa und die Luftfeuchtigkeit von 71%, die Indoor-Aktivitäten zu einem Vergnügen machen und Aufenthalte im Freien zu einem Genuss. Der sanfte Wind, mit einer Geschwindigkeit von 4.96 m/s aus Richtung 7º, wird von Böen stellenweise auf bis zu 5.67 m/s erhöht und rundet das Wetterbild perfekt ab. Eine Wolkendecke von lediglich 10% lässt uns einen nahezu klaren Himmel erwarten und verspricht, den Tag besonders attraktiv zu gestalten.

Genieße den Tag in vollen Zügen, Port d'Andratx begrüßt dich mit offenen Armen und einem prächtigen Wetter.