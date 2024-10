Zum Beginn der letzten Woche im Oktober, nimmt das Wetter auf Mallorca eine herbstliche Wendung. Die Bewohner und Besucher von Cala Rajada können sich auf leicht herbstliche Bedingungen einstellen. Der 21. Oktober bringt wolkengetrübte Tage mit leichtem Regen und dennoch recht milden Temperaturen. Bleiben Sie dran, während wir die Prognose im Detail durchgehen.

Temperaturanalyse

Die Temperaturen im Tagesverlauf zeigen ein eher mildes Muster. Am frühen Morgen können wir mit einer angenehmen Temperatur von 20.62ºC rechnen, die sich im Laufe des Tages auf bis zu 21.28ºC erhöhen wird. Am Nachmittag sinken die Temperaturen auf 20.86ºC und in der Nacht pendeln wir uns auf 20.22ºC ein. Die Spitzenwerte des Tages sind eine minimale Temperatur von 20.17ºC und eine maximale Temperatur von 21.6ºC.

Gefühlte Temperaturen

Auch wenn kalte Tage immer kälter erscheinen als sie tatsächlich sind, sind unsere gefühlten Temperaturen für den 21. Oktober ziemlich nah an den tatsächlichen Werten. Morgens ist es leicht kühler mit einer gefühlten Temperatur von 20.72ºC. Im Laufe des Tages steigt das thermische Empfinden auf 21.4ºC und hält sich nachmittags mit 20.99ºC. Nachts wird das Gefühl bei etwa 20.41ºC liegen, also kleiden Sie sich entsprechend.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Kommen wir nun zum Luftdruck, zur Luftfeuchtigkeit und zum Wind. Ein Atmosphärendruck von 1023 hPa wird erwartet. Dazu kommt eine Luftfeuchtigkeit von 74%, was das Wetter ein wenig schwüler erscheinen lassen kann. Bei einem Wind von 7.02m/s in Richtung 11º können wir auch mit einigen kräftigen Böen von bis zu 8.96m/s rechnen, also stellen Sie sicher, dass Ihre Outdoor-Möbel gut gesichert sind. Abgesehen von diesen technischen Details, bleibt die Wolkendecke des Tages relativ klar mit einer Bedeckung von nur 9%. Doch lassen Sie sich nicht täuschen, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Daher empfehlen wir, stets ein Regenschirm bei sich zu haben. Bleiben Sie immer informiert und lassen Sie uns gemeinsam das Wetter genießen!