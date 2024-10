Im malerischen Sóller auf Mallorca dürfen sich die Bewohner und Besucher am 22. Oktober 2024 auf einen Tag mit leichtem Regen einstellen. Mit Temperaturen zwischen 17.29°C und 22.25°C bleibt es dennoch recht angenehm in dieser herbstlichen Zeit. Der nachfolgende genaue meteorologische Überblick bietet weitere Details zu den Wetterbedingungen dieses Tages.

Wetterdetail: Temperaturausblick

Vorhersagen lassen uns einen beginnenden Tag mit einer Frühtemperatur von 17.35°C erwarten. Im Verlauf des Tages erreicht das Thermometer um die 22.25°C, bevor die Temperatur am Nachmittag auf moderaten 18.57°C abkühlt. Für die Nachtstunden kann mit einer Temperatur von 17.46°C gerechnet werden.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Trotz des erwarteten leichten Regens werden die gefühlten Temperaturen im Tagesverlauf relativ stabil bleiben. Mit 17.57°C starten wir in den Morgen, während wir am Tag eine leicht höhere gefühlte Temperatur von 22.23°C haben. Am Nachmittag wird es sich bei 18.6°C immer noch angenehm anfühlen, während die Nacht etwas kühler bei 17.66°C ausklingen wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die weiteren atmosphärischen Bedingungen betrifft, so ist ein atmosphärischer Druck von 1024 hPa zu erwarten. Die Luftfeuchtigkeit wird voraussichtlich bei 65% liegen - ein typischer Wert für Sóller im Oktober. Zudem erwartet uns ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.27m/s aus Richtung 28° und Böen, die bis zu 4.46m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt 86% und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 100% fast sicher.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der 22. Oktober in Sóller durch leichten Regen gekennzeichnet sein wird, aber die Temperaturen werden trotzdem angenehm bleiben. Also, packen Sie Ihren Regenschirm ein und genießen Sie den herbstlichen Tag in Sóller!